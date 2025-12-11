Mijlocul nostru a fost aproape inexistent în prima repriză, de parcă între acesta și atacanți se căsca o groapă imensă, de care Crețu, Mekvabishvili și Cicâldău nu aveau cum să treacă prin mijloace obișnuite.



Praghezii ne-au înghesuit mare parte a primei reprize, cu un joc de pase tip biliard și cu un presing care făcea imposibilă construcția noastră. Plus groapa de care ne era frică.

Craiova Spartă. Caramavrov crede că Universitatea a fost depășită clar de un adversar superior la toate capitolele



Dovadă că au stat aproape de poarta lui Isenko, tot meciul, nu numai în primele 45 de minute, sunt cele 33 de atingeri în careul nostru, față de numai o treime (11) ale băieților în alb-albastru în careul lor. Și un 10-3 nimicitor la șuturile din interiorul celor 16 metri.



Oarecum uluitor, fără să avem explicații cum am ajuns totuși în careul lor, Cicâldău și Etim au obținut un penalty la o neglijență a lui Sevinsky. Dar Mekvabishvili a avut emoții și a trimis mult peste poartă.



Coelho n-a reacționat la pauză, a lăsat caruselul ceh să meargă la fel, fără să-i pună vreo piedică, așa că Rrahmani a făcut 1-0 în minutul 50. 7 minute a mai așteptat portughezul să ne mai cadă ceva din cer, schimbând apoi sistemul după introducerea lui Nsimba, din 3-5-2-ul inițial într-un 4-3-3 mai elastic și mai incisiv. Craiova a preluat inițiativa, a împins un pic jocul din propria jumătatea spre poarta adversă, astupând gaura de la mijloc.



Frustrarea lui Nsimba a explodat pe ulița cehă