Dinamo vrea sa transfere un fotbalist care a fost dorit de Gigi Becali! Pe cine vor sa aduca spaniolii

Dinamo doreste sa il aduca pe atacantului Ante Vukusi, de la NK Olimpija Ljubljana, echipa din Slovenia.

Jucatorul care mai are doi ani de contract cu Ljulijana a fost dorit de FCSB in iarna acestui an, dar cele doua parti nu au ajuns la o intelegere. Slovenii cer in schimbul sau 800 de mii euro.

Nu se stie daca spaniolii vor fi dispusi sa cheltuiasca aceasta suma. Pana in prezent, echipa din Stefan cel Mare a transferat doar jucatori liberi de contract

Vukusi a jucat in sezonul trecut 40 de meciuri in tricoul lui Olimpija Ljubljana. El a reusit sa inscrie 27 de goluri. Printre echipele la care a mai evoluat se numara Hajduk Split, Laussane-Sport, Pescara, Waasland-Beveren, Greuther Furth, Tosn, Olimpia Grudziadz și NK Krsko.