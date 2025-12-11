Formați din Grecia s-a văzut condusă încă din minutul 4 al meciului, când Harold Moukoudi și-a introdus mingea în proprie poartă.

AEK a egalat în a doua repriză, grație golului marcat de Răzvan Marin și s-a impus în urma reușitei lui Aboubakary Koita.

Nota lui Răzvan Marin, după execuția senzațională din lovitură liberă

Răzvan Marin a avut o nouă evoluție solidă în tricoul echipei din Grecia, iar mijlocașul a reușit să egaleze scorul în urma unei execuții superbe din lovitură liberă. Portarul advers a fost spectator la șutul mijlocașului din minutul 52.

Marin a fost schimbat în minutul 90, iar în locul său a intrat James Penrice, dar jucătorul român a avut o prestație bună. Portalul de specialitate Sofascore i-a oferit lui Răzvan Marin nota 7.7 și titlul de omul meciului. El a avut cea mai mare notă a echipei, la egalitate cu Koita și Rota.

Mijlocașul român are trei goluri și o pasă decisivă în 23 de meciuri jucate în tricoul lui AEK.

3 milioane de euro este cota lui Răzvan Marin, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

