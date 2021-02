"Trebuie sa joc fotbal, ca nu prea am jucat in ultimele meciuri" Ce a spus 'Mbappe' Coman dupa inca un meci fara gol: "Nu stiu, cred ca asta se intampla"

FCSB s-a impus in deplasarea cu Dinamo din Stefan cel Mare, 0-1!

Ros-albastrii isi consolideaza pozitia de lider si s-au distantat din nou la 4 puncte de campioana CFR Cluj, care are insa un meci in minus.

Florin Tanase a inscris singurul gol al meciului, in primele minute, insa ros-albastrii au avut ocazii imense de-a lungul meciului, prin Coman si Ovidiu Popescu, iar apoi prin noul transfer, Vukusic.

Florinel Coman a fost aproape de gol de doua ori, insa nu a reusit sa marcheze. Extrema revenita dupa accidentare a vorbit la finalul meciului de perioada mai putin buna prin care trece, din punct de vedere al faptului ca nu reuseste sa inscrie. Ultimul sau gol a fost in meciul cu UTA, la inceputul lunii decembrie.

Totodata, Coman a declarat ca se bucura pentru golgheterul echipei, Tanase, si spera ca acesta sa prinda un transfer in strainatate.

"Un meci foarte greu, un derby. Ce pot sa spun, un meci greu pe acest teren. Daca jucam pe Arena Nationala era o diferenta mai mare, terenul a echilibrat echipele, suntem multumiti ca am scos cele 3 puncte.

Imi doresc de cateva etape sa inscriu, asta este, ce sa fac, nu intra. Important e ca a castigat echipa, conteaza si ce fac eu pe teren, dar sunt bucuros ca sunt acolo la finalizare, nu am marcat, dar vor veni si golurile.

Sincer, cred ca pun presiune pe mine, dar am lipsit cam mult, am stat mult in afara, dar vreau sa simt senzatia golului.

Ma simt foarte bine cand il vad pe Tanase ca este bucuros, a facut un sezon exceptional, marcheaza meci de meci, trage echipa dupa el, e capitanul nostru, sa speram ca prinde un transfer bun.

Acum ne uitam doar la noi, cel mai important este sa ne uitam ce facem noi, sa ne pregatim cum am facut-o pana acum. Ne facem temele pentru meciul din Cupa, venim pregatiti ca in aceasta seara, speram sa iasa un rezultat pozitiv.

Au venit multi fani la baza, ne-au incurajat, sper sa ii vad din nou in tribune.

Sa joc fotbal ar trebui ca sa ma transfer la vara, ce nu am facut in multe meciuri", a spus Florinel Coman la finalul meciului.