Radu Stefan COMANDA in vestiarul lui Lazio! "Poate colegii mei alearga pentru ca se tem de mine!"

Lazio si-a luat revansa dupa eliminarea din Cupa Italiei si a castigat cu 3-1 impotriva Atalantei.

Radu Stefan a fost integralist in victoria de la Bergamo. Jucatorul lui Lazio a tras primele concluzii, dupa ce Lazio ajuns la 5 victorii consecutive in Serie A.

"Am jucat bine astazi, de miercuri am vazut cateva indicii ca aceasta echipa poate invinge Atalanta. Astazi Lazio merita complimente pentru ceea ce a facut. Trebuie sa ne fixam obiective si poate chiar sa depasim recordul de anul trecut. Poate colegii mei alearga pentru ca se tem de mine", a spus in gluma Stefan Radu, citat de Sky Sport Italia.

Radu Stefan evolueaza in tricoul lui Lazio de 13 ani si a vorbit despre recordul pe care este aproape sa il egaleze. Giuseppe Favalli este fotbalistul cu cele mai multe meciuri pentru italieni in toate competitiile, iar fundasul roman mai are nevoie doar de 4 meciuri pentru egala aceasta borna istorica.

"Sunt, de asemenea, foarte fericit pentru numeroasele meciuri si chiar daca voi depasi recordul lui Favalli, pentru ca fiecare meci pe care il joc pentru Lazio este o bucurie pentru mine", a declarat romanul.

Dupa victoria in fata Atalantei, Lazio a urcat pe locul 6, cu 37 de puncte, fiind la egalitate cu Napoli si la 2 puncte in spatele lui Juventus, ocupanta ultimului loc care duce in Champions League.