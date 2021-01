Gigi Becali a facut ANUNTUL in legatura cu celalalt star al sau! Ce se intampla cu 'Mbappe' Coman, dupa transferul lui Man la Parma 

Gigi Becali a doborat un nou record pe piata transferurilor din Romania.

Patronul FCSB tocmai a realizat cel mai mare transfer din istoria Ligii 1, dupa ce l-a vandut pe Dennis Man la Parma in schimbul sumei de 13 milioane de euro. Man l-a intrecut pe Stanciu, cel care detinea recordul de cel mai scump transfer, care fusese vandut tot de Becali, in 2016 la Anderlecht, pentru 9.7 milioane de euro.

Ramas fara unul dintre cei mai valorosi jucatori ai sai, patronul mai are in echipa inca o 'perla' pe care poate scoate la fel de multi bani, Florinel Coman.

Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea plecarii lui Coman si conditia prin care transferul sau se va putea realiza.

"Coman nu are oferte, ce sa vorbim de Coman? Sa luam campionatul si o sa plece si Coman. Daca nu iei campionatul, e greu sa pleci. A facut Dumnezeu ca Man sa dea 14 goluri acum. Oamenii cauta goleadori, jucatori care sa castige puncte", a spus Gigi Becali pentru Digi Sport.

Finantatorul ar fi putut sa il vanda pe Florinel Coman inca din anii precedenti, insa a refuzat oferte tentante pentru fotbalistul sau. Dupa meciurile de la EURO U21, Becali a marturisit ca primise o oferta de 20 de milioane de euro pentru Coman, insa a refuzat sa il vanda pentru a-si asigura un trofeu la FCSB.

Ulterior, in toamna lui 2020, Giovanni Becali a dezvaluit ca patronul FCSB a mai primit o oferta pentru Coman de 9 milioane de euro, de la Sporting Lisabona, insa a considerat suma oferita ca fiind mult prea mica si a refuzat.

Ca si in cazul lui Dennis Man, Gigi Becali a declarat in repetate randuri ca nu accepta sa il vanda pe Florinel Coman pe o suma mai mica de 15 milioane de euro.

In acest sezon, Coman a jucat doar 13 meciuri in tricoul FCSB-ului in toate competitiile, a inscris doua goluri si a oferit 6 assist-uri. Extrema FCSB s-a accidentat in meciul cu Backa Topola si a stat departe de teren pana la inceputul lunii decembrie.