EXCLUSIV | Astra, gata de RAZBOI: "Ii vom actiona in judecata! Au patat imaginea clubului!" Atac DUR al lui Coman: "Cei care au comandat mizeriile, sa isi vada de echipa lor!"

Dani Coman a vorbit despre scandalul monstru in care au fost implicati fotbalistii Astrei.

Presedintele giurgiuvenilor a vorbit dupa ce Alex Ionita a ales sa recunoasca dopajul la ANAD si a oferit si detalii despre coechipierii sai, Fatai si Seto, pentru a incerca sa 'scape' cu o sanctiune mai usoara.

Dani Coman a dezvaluit in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" ca Astra va lua masuri impotriva fotbalistilor, pe care ii va actiona in instanta din cauza prejudiciului de imagine adus clubului.

"Nu trebuie sa gasiti nimic, nu a fost o actiune colectiva din partea clubului, nu a fost la fel ca la Corona Brasov. Clubul nu a stiut de actiunea jucatorilor si nici nu a beneficiat de vitaminele pe care le-au facut ei.

Voiam sa discutam si despre ce a aparut, ca l-am facut 'tradator' pe Ionita. Nu e adevarat. Asa cum nu a fost nici atunci cand el a venit la Astra si s-a spus ca nu l-am lasat la Rapid. La momentul ala am facut toate demersurile ca el sa mearga la Rapid.

Nu am beneficiat de ce au facut jucatorii. Ii vom actiona si noi in judecata, au patat imaginea clubului si nici nu am putut beneficia de aportul lor. Vom vedea ce se va intampla in continuare.

Am vorbit mai putin de doua minute cu Alex Ionita, mi-a zis ca a fost la ANAD, ca asa a discutat cu agentii sai si a zis ca e cea mai buna varianta pentru el. Ce ar putea spune in plus fata de ce a facut.

Daca il intrebam ce a facut sau ce vitamine a luat, va spun ca nu stie. Daca il sunati sa il puneti sa va spuna 7 paragrafe din contract, nu le stie.

Clinica nu e in culpa cu nimic, ei au actele doveditoare ca au facut 100 ml. Eu cred in nevinovatia lor.

E normal sa ne intoarcem impotriva lor, nu am putut beneficia de ajutorul lor, erau 3 jucatori importanti pentru noi. Nu ne temem, nu am beneficiat de asta.

Noi nu suntem parte in proces in momentul de fata, ce sa zicem noi? Se judeca doar pe cererea de suspendare a jucatorilor, pe vinovatia sau nevinovatia lor. Astfel de lucruri pe mine ma lasa putin dezamagit, inainte se proceda altfel cand aveai un meci de campionat.

Se spunea 'vrem sa il transferam pe Budescu, pe Radut, pe Balaure'. Vad ca se leaga de alte mizerii. I-as ruga pe cei care au comandat mizeriile sa isi vada de echipa lor", a spus Dani Coman pentru PRO X.