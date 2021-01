Man si Coman, blocati la FCSB?! "Imi doresc sa nu se vanda nimeni!!!" Dumitru Dragomir vrea ca Gigi Becali sa refuze MILIOANELE cluburilor din strainatate

Gigi Becali are la FCSB cei mai importanti jucatori ai Ligii 1 care ar putea prinde un super transfer in strainatate.

Dennis Man, Florinel Coman sau Olimpiu Morutan au fost deja ademeniti cu oferte din strainatate, insa Gigi Becali a tinut tare la pret si nu s-a inteles cu nicio echipa.

Patronul FCSB-ului nici nu vrea sa auda de sume de transfer mai mici de 15 milioane de euro si in acest moment se concentreaza doar pe lupta la campionat.

Totusi, daca Gigi Becali spera sa obtina pretul pe care si-l doreste in schimbul jucatorilor sai, Dumitru Dragomir are o alta dorinta: sa nu mai plece niciun jucator valoros din Liga 1 si sa avem din nou o echipa in Champions League!

Fostul presedinte al LPF spune ca vrea din nou ca Romania sa aiba un campionat puternic, asa cum era in vremea in care era el la conducere.

"Bine e sa nu plece nimeni, eu nu sunt adeptul acestor plecari. Toata lumea vrea sa vanda. Eu as dori sa nu se vanda nimeni. Cand eram la Liga aveam echipe in Champions League.

Imi doresc ca fotbalul sa fie ca atunci. Trebuie sa produci sau sa faci tactica lui Becali. A cumparat cu multi bani de la Hagi si vinde cu bani si mai multi", a spus Dumitru Dragomir, pentru Realitatea Sportiva.

Fostul presedinte al LPF recunoaste insa ca tentatia de a vinde este mare atunci cand se pun pe masa milioane de euro:

"Frate, in momentul in care il iei pe Mihaila cu 10.000 de euro si il vinzi cu atatea milioane... Ca sa faci banii astia muncesti toata viata si nu-i faci", a mai spus Dumitru Dragomir.

8.5 milioane de euro a incasat Craiova de la Parma pentru transferul lui Valentin Mihaila.

Tot Parma a facut o oferta de 12 milioane de euro pentru Dennis Man, insa Gigi Becali a refuzat-o.