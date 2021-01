'Perlele' lui Becali, dorite LA PACHET la o echipa de traditie din Europa! Cine a pus ochii pe Dennis Man si Florinel Coman

Patronul ros-albastrilor intentioneaza sa ii vanda pe Dennis Man si Florinel Coman pentru 15 milioane de euro in schimbul fiecaruia dintre ei. Golgeterul Ligii 1 a avut multe oferte in aceasta iarna, insa nicio echipa nu a oferit suma dorita de Becali.

Cei doi fotbalisti au intrat recent in vizorul scotienilor. Fanii lui Celtic isi doresc transferul celor doua 'perle' de la FCSB, cerandu-le insistent asta oficialilor echipei pe Twitter.

