EXCLUSIV Transfer picat la Steaua pe ultima sută de metri: „L-au ales pe el”

Transfer picat la Steaua pe ultima sută de metri: „L-au ales pe el” Superliga
Ionut Stoica
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Fostul fotbalist a fost foarte aproape să ajungă în Ghencea, însă Steaua a ales un alt jucător.

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Cristi PopoviciFC BacauSteaua BucurestiVivi Rachita
Din articol

Cristi Popovici, fost fotbalist în Liga 1, a povestit un episod mai puțin cunoscut din cariera sa. 

Actualul tehnician al celor de la CSM Adjud, echipă din Liga 3, Grupa E, a dezvăluit că a fost foarte aproape de un transfer la Steaua la finalul anilor '90, însă mutarea a căzut în ultimul moment.

Transfer picat la Steaua pe ultima sută de metri: „L-au ales pe el”

Potrivit acestuia, oficialii clubului bucureștean au avut de ales între el și Valeriu Răchită, fundașul care evolua atunci la Petrolul Ploiești.

„Fix în anul când a plecat Răchită la Steaua, atunci a fost vorba între mine și el, pe cine să ia la Steaua. Răchită juca la Petrolul și avea evoluții foarte bune. L-au ales pe el, s-a dus el, eu am rămas la Bacău. Atunci a fost șansa mea. O șansă care, eu știu, dacă se materializa… cine știe?”, a declarat Popovici pentru Sport.ro.

Decizia s-a dovedit inspirată pentru Steaua. Valeriu Răchită a ajuns în Ghencea în 1997 și a cucerit două titluri de campion, o Cupă a României și o Supercupă.

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În schimb, Cristi Popovici și-a petrecut aproape întreaga carieră de jucător în fotbalul băcăuan. DETALII AICI

După retragere, acesta și-a construit o carieră solidă în antrenorat. Cea mai mare performanță a venit în sezonul 2012/2013, când a reușit promovarea istorică a celor de la FC Botoșani în Liga 1. Moldovenii au câștigat atunci Seria I a ligii secunde și au obținut pentru prima dată în istorie accesul în primul eșalon. La mai bine de un deceniu de la acel moment, FC Botoșani continuă să fie prezentă în SuperLiga României.

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