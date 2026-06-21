Cristi Popovici, fost fotbalist în Liga 1, a povestit un episod mai puțin cunoscut din cariera sa.

Actualul tehnician al celor de la CSM Adjud, echipă din Liga 3, Grupa E, a dezvăluit că a fost foarte aproape de un transfer la Steaua la finalul anilor '90, însă mutarea a căzut în ultimul moment.

Transfer picat la Steaua pe ultima sută de metri: „L-au ales pe el”

Potrivit acestuia, oficialii clubului bucureștean au avut de ales între el și Valeriu Răchită, fundașul care evolua atunci la Petrolul Ploiești.

„Fix în anul când a plecat Răchită la Steaua, atunci a fost vorba între mine și el, pe cine să ia la Steaua. Răchită juca la Petrolul și avea evoluții foarte bune. L-au ales pe el, s-a dus el, eu am rămas la Bacău. Atunci a fost șansa mea. O șansă care, eu știu, dacă se materializa… cine știe?”, a declarat Popovici pentru Sport.ro.

Decizia s-a dovedit inspirată pentru Steaua. Valeriu Răchită a ajuns în Ghencea în 1997 și a cucerit două titluri de campion, o Cupă a României și o Supercupă.