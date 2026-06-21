Lăudat de Mbappe, Michael Olise a surprins pe toată lumea: "Asta sper să se întâmple"

Lăudat de Mbappe, Michael Olise a surprins pe toată lumea: &quot;Asta sper să se întâmple&quot; Fotbal extern
SPORT.RO
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Michael Olise (24 de ani), starul lui Bayern Munchen și al naționalei Franței, traversează o perioadă excelentă și are un start bun inclusiv la Cupa Mondială.

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Michael OliseBayern MunchenReal MadridFrantakylian mbappe
Din articol

Într-o perioadă în care s-a scris intens despre interesul lui Real Madrid pentru serviciile sale, Michael Olise a reușit două pase decisive în victoria Franței contra Senegalului (3-1), la Cupa Mondială.

Michael Olise, declarație plină de modestie

Descris de Kylian Mbappe drept un fotbalist care are potențialul de a fi o mare vedetă în viitor, Michael Olise a oferit o declarație surprinzătoare, spunând că speră doar să devină un jucător promițător.

"Dacă voi continua să muncesc și să rămân cu picioarele pe pământ, sper să devin un jucător promițător", a spus Olise, într-un interviu pentru L'Equipe.

Tabloidul german Bild s-a arătat foarte surprins de declarația plină de modestie a lui Olise, scriind: "Doar un jucător promițător? Colegul și căpitanul Kylian Mbappe spunea public că îl vede pe Olise drept marea vedetă din viitor a fotbalului".

În cadrul aceluiași interviu, Olise a vorbit și despre poziția sa preferată din teren: "Cel mai bine mă simt ca număr 10. Este un rol ceva mai flexibil și am crescut evoluând n această poziție".

Născut la Londra din tată nigerian și mamă franco-algeriană, Olise și-a făcut junioratul în academiile unor mari cluburi din Anglia, precum Arsenal, Chelsea sau Manchester City. Totuși, a preferat să reprezinte Franța la echipa națională.

  • 53 de milioane de euro a plătit Bayern Munchen pentru a-l transfera pe Olise de la Crystal Palace, în 2024
  • 22 de goluri și 31 de pase decisive a reușit Olise la Bayern în cele 52 de partide din sezonul trecut
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Real Madrid a negat că ar fi început negocierile cu Michael Olise

Real Madrid a negat că ar fi luat legătura direct sau indirect cu Michael Olise, cu reprezentanți ai starului lui Bayern Munchen sau cu apropiați ai acestuia. 

„Los Blancos” au subliniat că respectă relația excelentă pe care o au cu Bayern Munchen, considerând că orice fel de abordare pentru un transfer trebuie să fie făcută mai întâi între cluburi, iar ulterior fotbalistul să fie ofertat. 

Trebuie menționat însă că vicecampioana Spaniei nu a negat un eventual interes pentru Olise. 

„Având în vedere informațiile publicate în diverse instituții media cu privire la un presupus interes al clubului nostru față de jucătorul lui Bayern München, Michael Olise, Real Madrid CF dorește să clarifice faptul că nu a avut niciun contact direct sau indirect cu fotbalistul menționat anterior, cu reprezentanții săi sau cu persoane din cercul său.

Real Madrid dorește, de asemenea, să sublinieze excelenta relație instituțională pe care o menține cu Bayern München, cu care are o lungă istorie de respect reciproc, colaborare și admirație, și regretă răspândirea speculațiilor care nu corespund realității.

Ambele cluburi au menținut întotdeauna o relație bazată pe încredere și respect reciproc, ceea ce se reflectă, printre alte aspecte, în convingerea comună că orice potențial interes pentru un jucător aparținând celuilalt club trebuie abordat mai întâi între entități, în conformitate cu principiile loialității instituționale care au guvernat din punct de vedere istoric relațiile dintre Bayern München și Real Madrid”, se arată în comunicatul de presă emis de Real Madrid. 

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