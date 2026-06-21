Lăudat de Mbappe, Michael Olise a surprins pe toată lumea: "Asta sper să se întâmple"

Într-o perioadă în care s-a scris intens despre interesul lui Real Madrid pentru serviciile sale, Michael Olise a reușit două pase decisive în victoria Franței contra Senegalului (3-1), la Cupa Mondială.

Michael Olise, declarație plină de modestie

Descris de Kylian Mbappe drept un fotbalist care are potențialul de a fi o mare vedetă în viitor, Michael Olise a oferit o declarație surprinzătoare, spunând că speră doar să devină un jucător promițător.

"Dacă voi continua să muncesc și să rămân cu picioarele pe pământ, sper să devin un jucător promițător", a spus Olise, într-un interviu pentru L'Equipe.

Tabloidul german Bild s-a arătat foarte surprins de declarația plină de modestie a lui Olise, scriind: "Doar un jucător promițător? Colegul și căpitanul Kylian Mbappe spunea public că îl vede pe Olise drept marea vedetă din viitor a fotbalului".

În cadrul aceluiași interviu, Olise a vorbit și despre poziția sa preferată din teren: "Cel mai bine mă simt ca număr 10. Este un rol ceva mai flexibil și am crescut evoluând n această poziție".

Născut la Londra din tată nigerian și mamă franco-algeriană, Olise și-a făcut junioratul în academiile unor mari cluburi din Anglia, precum Arsenal, Chelsea sau Manchester City. Totuși, a preferat să reprezinte Franța la echipa națională.