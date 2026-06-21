Convocat la națională, fostul mijlocaș de la FCSB a câștigat campionatul și e la un pas de promovare!

În sezonul recent încheiat, Timiș a contribuit cu șase goluri pentru Minerul Rodna, dintre care două în campionat și patru în Cupa României. Golgheterul echipei a fost Gabriel Sirioean, cu zece reușite.

Ciprian Timiș , mijlocaș originar din Bistrița, a cucerit în acest sezon titlul în Liga 4 Bistrița-Năsăud alături de CS Minerul Rodna.

Născut în 2002, Ciprian Timiș a fost unul dintre produsele importante ale academiei FCSB. A câștigat titluri la nivel de juniori, însă nu a reușit să debuteze oficial pentru prima echipă.

Totuși, visul promovării este în pericol. În manșa tur a barajului pentru Liga 3, disputată sâmbătă, Minerul Rodna a fost învinsă clar, scor 0-3, de ACS Transilvania Sport Academy.

După despărțirea de FCSB, a trecut pe la CS Afumați, Unirea Constanța și Minerul Ocna Dej, înainte de a coborî în fotbalul județean.

Transferat la Minerul Rodna în februarie 2026, Timiș a reușit să își treacă în palmares un nou titlu, iar acum este la doar 90 de minute de o posibilă promovare în Liga 3.

Pe lângă evoluțiile din fotbalul mare, Ciprian Timiș a ajuns și în circuitul echipei naționale de minifotbal a României.