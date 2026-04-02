Cristian Popovici, antrenorul care a promovat-o pe FC Botoșani în Liga 1 după un sezon 2012/13 de senzație, și-a găsit un nou angajament.

Ultima dată la Știința Miroslava, tehnicianul, tehnicianul a bătut palma cu CSM Adjud, echipă nou-promovată în Liga 3, Seria A.

Adjudenii nu parcurg cel mai bun sezon, iar, înainte de începerea play-out-ului, ocupă penultimul loc în Grupa E și se pot „lăuda” cu doar 21 de puncte în cont, diferența față de primul loc ocupat de Vaslui fiind de nouă puncte.

Astfel, cu gândul la evitarea retrogradării, formația vrânceană a bătut palma cu Cristi Popovici, tehnician cu experiență în Liga 1 care, în sezonul trecut, alături de Știința Miroslava, a disputat barajul de promovare în Liga 2, pierdut în fața formației Unirea Braniștea, scor la general 6-4.

Cristi Popovici a fost dorit și în toamnă

Mai mult, din informațiile Sport.ro, se pare că antrenorul a fost dorit la Adjud încă din vara anului trecut, dar și în toamnă, când acesta își încheia socotelile cu echipa mai sus menționată.

CSM Adjud va debuta în play-off mâine, 3 aprilie, de la ora 17:00, cu un meci împotriva celor de la Odorheiu Secuiesc.

FCM Bacău, FC Botoșani, SC Bacău, Foresta Suceava, Aerostar Bacău, Metaloglobus București, Știința Miroslava, Dante Botoșani și CSM Bacău sunt echipele din CV-ul „domnului profesor”.