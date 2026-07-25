EXCLUSIV Cum era Gică Burleanu, tatăl președintelui FRF, ca fotbalist: „A ținut echipa mulți ani în Liga 1”

Cum era Gică Burleanu, tatăl președintelui FRF, ca fotbalist: „A ținut echipa mulți ani în Liga 1” Superliga
Ionut Stoica
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Tatăl lui Răzvan Burleanu a fost unul dintre cei mai apreciați mijlocași ai fotbalului românesc în anii '80 și '90.

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Cristi PopoviciRazvan Burleanugica burleanu
Din articol

Gheorghe „Gică” Burleanu a strâns 353 de meciuri în prima ligă și a marcat 59 de goluri, evoluând pentru formații precum FCM Bacău, Dacia Unirea Brăila, FC Scornicești, CS Târgoviște și Ceahlăul Piatra Neamț.

Într-un interviu acordat pentru Sport.ro în urmă cu câteva luni, tehnicianul Cristi Popovici și-a amintit ce însemna Burleanu pentru echipa din Bacău.

Cristi Popovici: „Gică era un jucător de sacrificiu”

Antrenorul în vârstă de 58 de ani l-a comparat pe Gică Burleanu cu fostul său coleg, „Puiu” Tismănaru, și a explicat ce rol avea fiecare în echipa Bacăului.

„Gică Burleanu, tatăl președintelui de la Federație, era un jucător mai de sacrificiu, un luptător. Tot mijlocași centrali erau amândoi. Burleanu era închizător, iar Tismănaru aproape de un număr 10. Un jucător cu o tehnică extraordinară și care mulți ani a ținut Bacăul în Liga 1. Depindea foarte mult de evoluțiile lui”, a declarat Cristi Popovici pentru Sport.ro.

Născut la Bacău, pe 4 decembrie 1959, Gică Burleanu și-a început cariera la nivel de juniori în orașul natal, iar ulterior a trecut pe la Chimia Mărășești și Unirea Dinamo Focșani, înainte de a debuta în Divizia A.

De-a lungul carierei a adunat 353 de meciuri și 59 de goluri în primul eșalon. După retragerea din activitate, în 1996, fostul mijlocaș s-a implicat în creșterea tinerilor fotbaliști, înființând Școala de Fotbal „Gheorghe Burleanu”.

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