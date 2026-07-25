Gheorghe „Gică” Burleanu a strâns 353 de meciuri în prima ligă și a marcat 59 de goluri, evoluând pentru formații precum FCM Bacău, Dacia Unirea Brăila, FC Scornicești, CS Târgoviște și Ceahlăul Piatra Neamț.

Într-un interviu acordat pentru Sport.ro în urmă cu câteva luni, tehnicianul Cristi Popovici și-a amintit ce însemna Burleanu pentru echipa din Bacău.

Cristi Popovici: „Gică era un jucător de sacrificiu”

Antrenorul în vârstă de 58 de ani l-a comparat pe Gică Burleanu cu fostul său coleg, „Puiu” Tismănaru, și a explicat ce rol avea fiecare în echipa Bacăului.

„Gică Burleanu, tatăl președintelui de la Federație, era un jucător mai de sacrificiu, un luptător. Tot mijlocași centrali erau amândoi. Burleanu era închizător, iar Tismănaru aproape de un număr 10. Un jucător cu o tehnică extraordinară și care mulți ani a ținut Bacăul în Liga 1. Depindea foarte mult de evoluțiile lui”, a declarat Cristi Popovici pentru Sport.ro.