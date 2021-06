"Tanase e 10 clase peste Tavi Popescu!" Ce spune Gabi Balint despre oferta refuzata de Becali pentru pustiul de 18 ani

Balint a vorbit despre oferta primita de FCSB pentru Tavi Popescu.

Gigi Becali a declarat, miercuri, ca a refuzat o oferta de 13 milioane de euro pentru Octavian Popescu, considerand ca este prea mica pentru tanarul jucator. Gabi Balint este de parere ca fotbalistul celor de la FCSB ar trebui lasat sa plece pentru a se dezvolta mai bine intr-un campionat strain.

"Tin sa cred ca este plauzibila oferta lui Popescu, doar pentru ca este intermediar Giovanni Becali, care este un adevarat magician in lumea impresarilor. E tanar, are 18 ani, dar nu e copt, nu a aratat mare lucru acum, nu este Razvan Marin, care este o certitudine si Milan nu vrea sa dea 18 milioane de euro. Eu, daca as fi la o echipa, si as avea aceasta oferta m-as gandi bine, pentru ca altfel ar creste intr-un campionat mai bun. Si cu un procent de 15-20% vei ajunge mai bine decat astea 13 milioane de euro. Eu cred ca in jucator care se dezvolta afara, intr-un campionat puternic, poate ajunge la 50-60 de milioane de euro. Cine sa il urmareasca in echipele cu care se intalneste FCSB in campionat?", a declarat Gabi Balint la DigiSport.

Fostul castigator al Ligii Campionilor cu Steaua crede ca perioada aceasta de transferuri este momentul oportun pentru Tanase sa plece de la FCSB. Balint este de parere ca golgeterul campionatului a avut evolutii mai solide decat Tavi Popescu, in acest sezon.

"Poate sa nu mai valoreze nimic peste doi ani Popescu, uite, exemplul Coman, care si el a avut un varf, a crescut, a avut aceasta accidentare si nu stii cum va reveni. Un moment bun e pentru Tanase sa il vinzi, golgeterul Romaniei, jucatorul in varf de forma, acum e momentul lui sa plece. Plus ca el de mult vrea sa plece, el nu mai e multumit aici. Tanase, in momentul asta, e 10 clase peste Popescu. Octavian Popescu compenseaza prin varsta. E tanar, are calitati, dar nu stii cum va evolua in Romania", a precizat Balint.