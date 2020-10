Suspect de Covid-19, Vlad a fost trimis in izolare de la nationala U21! Portarul s-a dus la Berceni pentru a se antrena

Andrei Vlad a parasit cantonamentul echipei de tineret a Romaniei inainte de meciul disputat impotriva reprezentativei Maltei.

Vlad era suspect de infectare cu Covid-19, deoarece a intrat in contact direct cu Alex Pascanu, fotbalist care a fost depistat pozitiv cu coronavirus.

Dupa cum noteaza jurnalistii de la Fanatik, desi portarul FCSB-ului a fost informat ca trebuie sa stea in izolare la domiciliu, insa acesta a luat decizia de a se alatura lotului condus de Toni Petrea la baza de pregatire de la Berceni, unde s-a antrenat in mod normal alaturi de colegii sai.

Conform sursei citate, decizia portarului ''ros-albastrilor' vine dupa ce acesta a efectuat doua teste Covid, in urma carora s-a dovedit ca Vlad nu a fost infectat, in ciuda faptului ca acesta a stat in aceeasi camera cu Alex Pascanu.

Mai mult decat atat, dupa ultimele informatii, Vlad este chiar luat in calcul de Toni Petrea pentru a fi titular in poarta echipei patronate de Gigi Becali in meciul impotriva Academicii Clinceni din etapa a saptea a Ligii 1, care se va disputa luni, 19 octombrie de la ora 21:00.

Cotat la 500 de mii de euro de site-ul Transfermatkt, Andrei Vlad a evoluat in 4 partide in acest sezon de Liga 1 si a primit 4 goluri.