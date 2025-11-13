CITEȘTE ȘI: Finlanda - România din preliminariile EURO U21, LIVE pe VOYO! Cine sunt tricolorii care deja au meciuri în Serie A și Ligue 1

Vineri, 14 noiembrie, de la ora 17:00, naționala de tineret a României va evolua în deplasare, la Turku, împotriva Finlandei, în preliminariile EURO 2027. Meciul poate fi urmărit exclusiv pe VOYO.RO.

România și Finlanda se vor întâlni din nou în meci direct, la fel cum s-a întâmplat și în precedentele preliminarii, când cele două naționale s-au aflat în aceeași grupă de calificare pentru turneul din Slovacia.

Statistica întâlnirilor de la tineret dintre România și Finlanda



Primul duel de atunci s-a disputat la Sibiu pe 17 octombrie 2023 și a fost câștigat de România cu 1-0, după reușita lui Matei Ilie (foto) din minutul 90+7!

