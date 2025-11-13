VIDEO Finlanda U21 - România U21, EXCLUSIV pe VOYO vineri la 17:00 I Ce s-a întâmplat în '90+7 în meciul de acum doi ani

Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21, EXCLUSIV pe VOYO vineri la 17:00 I Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n 90+7 &icirc;n meciul de acum doi ani Nationala U21
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Reprezentativa lui Costin Curelea continuă cursa de calificare la EURO 2027.

TAGS:
Matei IlieFinlandaFinlanda U21 - Romania U21Nationala Under-21Voyo
Din articol

CITEȘTE ȘI: Finlanda - România din preliminariile EURO U21, LIVE pe VOYO! Cine sunt tricolorii care deja au meciuri în Serie A și Ligue 1

Vineri, 14 noiembrie, de la ora 17:00, naționala de tineret a României va evolua în deplasare, la Turku, împotriva Finlandei, în preliminariile EURO 2027. Meciul poate fi urmărit exclusiv pe VOYO.RO.

România și Finlanda se vor întâlni din nou în meci direct, la fel cum s-a întâmplat și în precedentele preliminarii, când cele două naționale s-au aflat în aceeași grupă de calificare pentru turneul din Slovacia.

Statistica întâlnirilor de la tineret dintre România și Finlanda

Primul duel de atunci s-a disputat la Sibiu pe 17 octombrie 2023 și a fost câștigat de România cu 1-0, după reușita lui Matei Ilie (foto) din minutul 90+7! 

Returul a avut loc pe 10 septembrie 2024, la Tampere, și a fost câștigat de Finlanda cu 2-0.

În cele din urmă, România a încheiat grupa preliminară pe primul loc și a mers la turneul final din Slovacia. Finlanda s-a clasat pe poziția a doua în clasament și, în urma dublei de baraj cu Norvegia, a obținut și ea prezența la EURO 2025.

De 8 ori s-au întâlnit cele două reprezentative în meciuri oficiale, România câștigând 5 dintre confruntări, 2 fiind încheiate la egalitate, singurul eșec în fața Finlandei fiind cel din septembrie 2024 amintit mai sus.

Info: FRF

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. FOTO
Explozie urmată de incendiu, &icirc;ntr-un bloc din Balș. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din MLS prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
ULTIMELE STIRI
Fosta campioană din Superliga a rezolvat transferul! Brazilianul va veni &icirc;n iarnă
Fosta campioană din Superliga a rezolvat transferul! Brazilianul va veni în iarnă
Doar așa ar fi rămas Mirel Rădoi la Craiova! Sorin C&acirc;rțu a făcut dezvăluirea
Doar așa ar fi rămas Mirel Rădoi la Craiova! Sorin Cârțu a făcut dezvăluirea
Nume surpriză pentru noul stadion al echipei din Serie A: &rdquo;Gigi...&rdquo;
Nume surpriză pentru noul stadion al echipei din Serie A: ”Gigi...”
Nume neașteptat la centrul partidei Bosnia - Rom&acirc;nia! A st&acirc;rnit controverse &icirc;n Manchester City - Liverpool
Nume neașteptat la centrul partidei Bosnia - România! A stârnit controverse în Manchester City - Liverpool
Fotbaliștii lui Dinamo convocați la naționale cad pe capete! Ultima &rdquo;victimă&rdquo;
Fotbaliștii lui Dinamo convocați la naționale cad pe capete! Ultima ”victimă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mutarea rezolvată de Gigi Becali: &rdquo;E la FCSB. Va fi un mare c&acirc;știg&rdquo;

Mutarea rezolvată de Gigi Becali: ”E la FCSB. Va fi un mare câștig”

Gigi Becali i-a adus soția &icirc;n Rom&acirc;nia ca să &icirc;l țină &rdquo;din scurt&rdquo;: &rdquo;I-am plătit bilet!&rdquo;

Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”

Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile

Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile

Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a Rom&acirc;niei: &rdquo;Arăta groaznic! A fost devastat&rdquo;

Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a României: ”Arăta groaznic! A fost devastat”

Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: &rdquo;&Icirc;l dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!&rdquo;

Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: ”Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!”

Gata: un nou stadion de cinci stele a primit undă verde: 30.000 de locuri și 230 de milioane de euro

Gata: un nou stadion de cinci stele a primit undă verde: 30.000 de locuri și 230 de milioane de euro



Recomandarile redactiei
Fosta campioană din Superliga a rezolvat transferul! Brazilianul va veni &icirc;n iarnă
Fosta campioană din Superliga a rezolvat transferul! Brazilianul va veni în iarnă
Nume surpriză pentru noul stadion al echipei din Serie A: &rdquo;Gigi...&rdquo;
Nume surpriză pentru noul stadion al echipei din Serie A: ”Gigi...”
Doar așa ar fi rămas Mirel Rădoi la Craiova! Sorin C&acirc;rțu a făcut dezvăluirea
Doar așa ar fi rămas Mirel Rădoi la Craiova! Sorin Cârțu a făcut dezvăluirea
Fotbaliștii lui Dinamo convocați la naționale cad pe capete! Ultima &rdquo;victimă&rdquo;
Fotbaliștii lui Dinamo convocați la naționale cad pe capete! Ultima ”victimă”
Nume neașteptat la centrul partidei Bosnia - Rom&acirc;nia! A st&acirc;rnit controverse &icirc;n Manchester City - Liverpool
Nume neașteptat la centrul partidei Bosnia - România! A stârnit controverse în Manchester City - Liverpool
Alte subiecte de interes
Neluțu Varga a făcut anunțul: &rdquo;Pe ei mă bazez &icirc;n sezonul viitor&rdquo;
Neluțu Varga a făcut anunțul: ”Pe ei mă bazez în sezonul viitor”
EURO U21 | Matei Ilie: &bdquo;Am fi putut egala&rdquo;. Ce a spus despre penalty-ul ratat de Louis Munteanu contra Italiei
EURO U21 | Matei Ilie: „Am fi putut egala”. Ce a spus despre penalty-ul ratat de Louis Munteanu contra Italiei
Ce dramatism! Coșmarul lui Hagi a c&acirc;știgat titlul la golaveraj &icirc;n ultima etapă și va juca &icirc;n Champions League
Ce dramatism! Coșmarul lui Hagi a câștigat titlul la golaveraj în ultima etapă și va juca în Champions League
Finlanda - Rom&acirc;nia 1-1. Bate v&acirc;ntul retrogradării pentru &rdquo;tricolori&rdquo;. Avem nevoie de o victorie &icirc;n meciul cu Bosnia
Finlanda - România 1-1. Bate vântul retrogradării pentru ”tricolori”. Avem nevoie de o victorie în meciul cu Bosnia
Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21, EXCLUSIV pe VOYO &icirc;n preliminariile EURO, vineri de la ora 17:00!
Finlanda U21 - România U21, EXCLUSIV pe VOYO în preliminariile EURO, vineri de la ora 17:00!
Programul sferturilor de finală de la EURO U21 2025, &rdquo;tăr&acirc;mul interzis&rdquo; pentru Rom&acirc;nia lui Daniel Pancu! Meciurile sunt pe VOYO, PRO TV și Pro Arena
Programul sferturilor de finală de la EURO U21 2025, ”tărâmul interzis” pentru România lui Daniel Pancu! Meciurile sunt pe VOYO, PRO TV și Pro Arena
CITESTE SI
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

stirileprotv Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat &icirc;nceputul unei Rom&acirc;nii care și-a luat destinul european &icirc;n propriile m&acirc;ini

stirileprotv 30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Un om de afaceri din Prahova, trimis &icirc;n judecată pentru camătă. A dat &icirc;mprumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

stirileprotv Un om de afaceri din Prahova, trimis în judecată pentru camătă. A dat împrumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!