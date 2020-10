Regula U21 din Liga 1, principala problema din fotbalul romanesc! Anuntul transant al lui Viorel Moldovan

Nationala Romaniei a inresgistrat pentru prima data dupa 24 de ani 3 infrangeri consecutive in meciuri oficiale.

Acest fapt a starnit nemultumirea oamenilor de fotbal din Romania. De aceasta data a venit randul lui Viorel Moldovan, fostul atacant care a inscris 25 de goluri in 70 de partide disputate pentru echipa nationala.

Acesta a subliniat intr-o interventie la emisiunea Fotbal Club de la DigiSport faptul ca una din cauzele rezultatelor foarte slabe inregistrate de prima reprezentativa este reprezentata de ineficienta regulii Under-21, implementata de cateva sezoane in Liga 1 si Liga a 2-a.

Actualul antrenor al Petrolului considera ca aceasta regula nu ajuta foarte mult nationala mare, intrucat in ultimul timp nu au existat multi fotbalisti tineri care sa poata reprezenta o solutie viabila pentru prima selectionata. De asemenea, fostul campion al Frantei cu Nantes a scos in evidenta faptul ca este diferenta destul de mare intre meciurile de juniori si cele de la echipa mare si a subliniat ca din echipa de tineret care a jucat semifinala campionatului european vara trecuta majoritatea fotbalistilor care au plecat in strainatate nu au reusit sa se impuna.

In incheiere, Moldovan a exprimat opinia conform careia nationala mare a Romaniei va putea spera din nou la performantele din anii 90' si inceputul anilor 2000 doar atunci cand va avea in componenta macar 12-13 fotbalisti care sa evolueze constant in campionatele de top ale Europei.

"Spune-mi cat de benefica este regula U21. Cati fundasi am scos in ultima vreme, cati mijlocasi, cati atacanti? Cati au venit din spate? Pai normal, nationala U21 trebuie sa formeze jucatori pentru nationala mare. De acolo trebuie sa se alimenteze nationala de seniori. Chiar daca am obtinut performante bune la Euro, in Italia, anul trecut, ei inca nu fac fata. Poate inca e nevoie de timp, pentru ca sunt depasiti de situatie.

E total diferit cand faci pasul la seniori. La Euro 2019, vedeti ca Franta a venit fara vreo 4-5 jucatori. Anglia la fel, Croatia la fel. Eu va dau scris ca daca inca o data mai joci cu toate trei, nu le bati. Ne-am umflat putin, ne-am luat viteza. De acolo au plecat multi jucatori in strainatate si nu au reusit. Nationala mare va avea succes atunci cand cel putin 12-13 jucatori vor evolua in campionate puternice constant", a spus Viorel Moldovan pentru sursa citata.