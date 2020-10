Haaland, Alphonso Davies sau Ansu Fati?! Cum arata lista FINALISTILOR la Golden Boy 

Cei 20 de finalisti ai trofeului Golden Boy au fost anuntati!

Publicatia italiana Tuttosport a anuntat lista finalistilor la trofeul Golden Boy 2020. In top 20 au intrat pustii care au facut senzatie in fotbalul mare in sezonul trecut precum Alphonso Davies, Erling Haaland sau Ansu Fati.

Pe lista mare, in top 100 tineri jucatori intrase si Ionut Rus, portarul lui CFR Cluj, insa nu a prins lista scurta.

Lista finalisti Golden Boy 2020

Vinicius Junior (Real Madrid, 2000)

Erling Haaland (Borussia Dortmund, 2000)

Alphonso Davies (Bayern Munchen, 2000)

Mitchel Bakker (PSG, 2000)

Jonathan David (Lille, 2000)

Sergino Dest (Barcelona, 2000)

Phil Foden (Manchester City, 2000)

Callum Hudson-Odoi (Chelsea, 2000)

Dejan Kulusevski (Juventus, 2000)

Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 2000)

Dominik Szoboszlai (Salzburg, 2000)

Sandro Tonali (AC Milan, 2000)

Ferran Torres (Manchester City, 2000)

Mason Greenwood (Manchester United, 20010

Rodrygo Goes (Real Madrid, 2001)

Bukayo Saka (Arsenal, 2001)

Ansu Fati (Barcelona, 2002)

Eduardo Camavinga (Rennes, 2002)

Fabio Silva (Wolverhampton, 2002)

Ryan Gavenberch (Ajax, 2002)