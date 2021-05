"Sunt campion 5 ani la rand!" Promisiunea pe care i-a facut-o Sumudica lui Becali! Declaratii inedite ale patronului: "Eu fac ce zice el!"

Gigi Becali a vorbit despre colaborarea cu Marius Sumudica.

Patronul FCSB-ului a comentat decizia de a-l pune antrenor pe Marius Sumudica, pe care l-a asemanat cu Mircea Lucescu, cel care a semnat cu Dinamo Kiev, rivala Sahtiorului si a reusit sa faca perfomanta.

Becali a dezvaluit ce a vorbit cu Sumudica in cazul in care va semna cu FCSB, iar antrenorul i-a spus ca va iesi campion cu lotul pe care il are.

"Cel mai mare exemplu este Lucescu, nu se mai naste ca el antrenor. Era 90%, dar ce a facut acum la Ucraina, acum gata, nu se mai naste ca el! Sa iei totul peste tot pe unde te duci, inseamna ca el are ma ceva, stiu eu ce are el?

Atunci, fiecare face ce vrea. Numai ca fiecare isi face calculul lui. Nu accept amenintarile. Le pot repara in doua feluri, dar in primul fel nu mai vreau, de ce? Nu mai vreau puscarie. Un ordin dau si, gata, fac imediat liniste. Al doilea, militia. De ce sa fac eu puscarie? Nu mai bine faci tu, care ameninti?

Are personalitate, are incredere in el: "Bai, Gigi, eu am incredere in mine. Stiu ce fac, eu stiu lotul tau. Cu lotul asta sunt campion 5 ani la rand!'

Bine, trebuie sa mai marim lotul, dar lotul asta e cinci ani campion.

Conferenta Lig, cred ca sunt 10 milioane de euro si de acolo. 3.2 milioane doar din grupe si intra echipe slabe. Faci si punctaj, coeficientul nu tine cont cand este Champions sau nu, Conferenta, tot acelasi punctaj. Faci si puncte si la anul...nici nu eram pregatiti jucatorii astia de Liga Campionilor.

Adica, Morutan, tinerel. Olaru, trece un an peste el. Coman, accidentat. La anul echipa e intreaga. Cine mai poate sa ii opreasca pe Olaru, Morutan si pe Coman? Cine poate sa ii opreasca pe astia? Si pe Tavi Popescu.

Ma enerveaza cu vanzarea! Da 50 de milioane pe Tavi Popescu, il dau. Daca da 20 de milioane pe Morutan, il vand. Nu da, nu-l vand", a spus Gigi Becali.

"Eu fac ce zice el! Cum vrea el, asa facem!"

Intrebat cum va arata contractul si daca va interveni in deciziile antrenorului, asa cum obisnuia sa faca pana acum, Gigi Becali a raspuns sincer.

"Pe trei ani semneaza, i-am facut si clauza un milion de euro daca pleaca. Vreau sa il vand si pe el, sa iau si pe el un milion, cum am luat pe Reghe, asa iau si pe el, il vand la arabi.

Ce sa colaboram, ma? Nu mai sun la pauza. Intrebati-l pe el, eu fac ce zice el. Cum vrea el, asa facem. Credeti ca Sumudica e ca aia? El o sa va zica: 'Da, ma, facem echipa, ne consultam impreuna!' Ce o sa ii mai ziceti? Daca vine, inseamna ca ne intelegem bine, nu?!

Ce a facut in strainatate m-a convins. In viata e ce demonstrezi si a demonstrat", a adaugat patronul.