"Banii lui Gigi nu cumpara un rapidist! Garantez 101%!" Pica varianta Sumudica la FCSB?! Anuntul facut de Gigi Corsicanu

Unul dintre liderii galeriei din Giulesti a vorbit despre anuntul soc aparut miercuri seara.

Gigi Corsicanu a comentat anuntul conform caruia Marius Sumudica ar fi ajuns la o intelegere cu FCSB si il contrazice pe patronul ros-albastrilor, care a declarat raspicat ca fostul antrenor al lui Rizespor va prelua echipa.

Liderul galeriei lui Rapid asigura ca Sumudica nu va semna niciodata si a dezvaluit ca a luat legatura cu el.

"Nu este adevarat! Nu a semnat! Intr-adevar are oferta de la Gigi Becali dar nu o sa semneze Sumudica in viata lui cu Steaua. Nu a semnat nimic! Daca eu va spun, va rog sa va credeti. Da bineineteles ca ma implic. E prietenul meu de-o viata! Cu 5 minute inainte sa ma sunati voi am vorbit cu Sumi. E adevarat, au avut o discutie, dar Sumi nu o sa semneze.

El e suparat ca nimeni de la Rapid nu l-a cautat. Era normal sa il caute cineva de la Rapid, dar asta e alta problema. Banii lui Gigi nu au cum sa cumpere un rapidist! Garantez 101%. Ma bazez pe relatia mea cu el, am o relatie foarte stransa cu el, eu vorbesc de 20 de ori pe zi cu el. Marius Sumudica e antrenor liber de contract si liciteaza si el. Nu e normal sa faca lucrul asta? Sunt mai multi care il vor", a spus Corsicanu pentru ProSport.