"Peste un an il vand pe Sumudica pe un milion, in Arabia!" Becali a facut declaratia momentului! Ce face daca antrenorul vrea sa plece

Gigi Becali vrea sa faca bani grei de pe urma lui Marius Sumudica.

Patronul FCSB a anuntat, in acesta seara, dupa partida dintre FCSB si Universitatea Craiova, scor 0-1, ca a luat decizia de a-l aduce pe "Sumi" pe banca tehnica a "ros-albastrilor", deoarece vrea sa faca bani odata cu participarea in Conference League.

Mai mult, Becali este convis ca FCSB va arata foarte bine sub comanda lui Sumudica, lucru ce ii va permite sa-l vand pe tehnicianul de 50 ani in Arabia, la finalul sezonului viitor.

"Sumi", clauza de un milion de euro pentru rezilierea contractului

"Pana nu se semneaza, normal ca nu e sigur. Daca el semneaza, de exemplu, apoi zice: 'Bai, Gigi, am semnat dar nu mai vreau sa stau!' Pai, eu sunt prieten bun cu el, sunt vecin, nu ma supar.

Cand vrea sa plece, crezi ca ii iau milionul ala? L-am pus asa. Daca vrea sa plece il las, dar daca vrea sa plece la alta echipa, sa il plateasca. Il vand pe Sumudica cu un milion, o sa vedeti. Peste un an an, il vand pe Sumudica cu un milion, in Arabia", a spus Gigi Becali, Digi Sport.