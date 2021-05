EXCLUSIV | "Sa pupe steagul si noi il acceptam!" Gheorghe Mustata anunta conditia pentru ca ultrasii sa-l primeasca cu batrele deschide pe Sumudica

Marius Sumudica este aproape de a fi noul antrenor al FCSB-ului.

Suporterii anunta ca nu-l vor pe Sumudica la FCSB, prin vocea liderului Peluzei Nord, Gheorghe Mustata, care spune ca acestia nu pot uita cand antrenorul ii injura de toti mortii, aflandu-se pe banca echipelor rivale. Totusi, ultrasii pot face o concesie, in cazul care tehnicianul va pupa steagul FCSB, exact cum a facut Dan Petrescu in urma cu multi ani.

"Nimeni nu-l contesta pe Sumudica ca antrenor. Problema noastra nu e asta. E posibil, ca noua ne convine, ca se conteaza intre ei, in caz ca vrea Gigi sa bage. Cum pot sa mai accept eu cand tu ma injuri de familie, de copii. Sa pupe steagul daca vrea sa uitam. Si sa vedem ce face la meciul cu Rapid. Am avut o relatie foarte buna si buna cu Meme.

Stiti foarte bine ca in momentul in care nu comunici cu suporterii, ignori ori dialog cu ei, totul se strica. Va aduceti aminte cand a vrut Piturca sa-l aduca pe Florentin Petre la Steaua? Noi am fost de acord, fiindca niciodata nu ne-a injurat. Danciulescu? Mai tineti minte, l-a chemat galeria in trecut sa ne injure, dar s-a intors si a plecat. Au fost si niste injuraturi, dar ce sa caute Sumudica la noi la Steaua?

Cand ne injura, cum era? Prefer sa nu mai luam inca doi ani campionatul si sa nu vina Sumudica. Noi am fost, am incurajat echipa, ne-au prins jandarmii, am luat amenzi. Asta e parerea noastra, opinia noastra. Am crescut cu asta. Bravo lui, a facut performanta, e un antrenor bun.

Noi nu avem nimic cu omul Sumudica, bravo lui pentru ce a facut, dar la noi nu are ce cauta. Sa vina la noi, sa pupe steagul, si-l acceptam. Ca sa uitam ca ne-a injurat. Uite, Dan Petrescu nu a facut asta la Rapid? Noi nu suntem respectati, nu ne baga nimeni in seama", a spus Gheorghe Mustata la Ora Exacta in Sport.