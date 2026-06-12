Portughezul vine în România cu un CV interesant. A pregătit-o ultima oară pe Zalaegerszeg, în Ungaria, cu care a obținut un onorabil loc 5 din postura de nou-promovată, și a mai fost secundul lui Paulo Fonseca la echipe precum FC Porto, AS Roma sau Șahtior Donețk.

Ionel Dănciulescu: ”Nuno Campos? O enigmă”

Dinamo a achitat o clauză de 200.000 de euro pentru a-l ”transfera” pe antrenorul portughez din Ungaria, iar acesta va avea un obiectiv clar: calificarea în cupele europene și clasarea în zona locurilor 1-3.

Ionel Dănciulescu (49 de ani), fostul mare atacant al lui Dinamo, a spus că Nuno Campos este ”o enigmă” pentru publicul larg din România, dar abia așteaptă să-l vadă la treabă la ”cârma” echipei.

”Am auzit lucruri frumoase despre el, acum să-l vedem și cum reacționează în cadrul lotului, cum va arăta echipa din punct de vedere al exprimării jocului.

În momentul de față, este o enigmă pentru că nu-l cunoaștem foarte bine”, a spus Dănciulescu, pentru PRO TV și Sport.ro.

Primele declarații ale lui Nuno Campos din postura de antrenor al lui Dinamo

Nuno Campos a fost întrebat despre primele impresii pe care le are de când a venit în România. Tehnicianul portughez de 51 de ani a dezvăluit că știe despre Dinamo încă de când era copil.

„Este o onoare să fiu aici, să fiu antrenorul lui Dinamo. Înainte să vorbesc de viitor, vreau să spun că respect istoria celor de la Dinamo. Îmi amintesc când a învins-o pe Sporting, eram un copil.

Nu a fost o surpriză. Pentru mine nu este o surpriză pentru ceea ce am făcut înainte. Cel mai important lucru este Dinamo. Sunt fericit că sunt aici. În viitor sper să vorbim despre mai multe detalii.

Am o grămadă de prieteni portughezi care mi-au vorbit despre România. Nu o să spun numele, pentru că sunt o grămadă. În general, am vorbit cu multă lume despre România.

Cred că sunt mulți antrenori în toată lumea, nu doar în România. Au făcut treabă bună pe unde au fost și e normal să fie apreciați”, a spus Nuno Campos.