"I-am zis sa se duca neaparat la echipa lui Becali!" Sumudica, sfatuit sa semneze cu FCSB

Antrenorul roman se afla in negocieri avansate cu bucurestenii.

Fostul presedinte al LPF-ului, Dumitru Dragomir, il sfatuieste pe Marius Sumudica sa accepte oferte celor de la FCSB si sa mearga sa antreze acolo. Ba chiar mai mult acesta il si invata pe antrenor cum sa lucreze cu Becali si spune ca nu exista tradare in fotbal, atat timp cat esti profesionist.

"M-a sunat sa ma intrebe ce parere am si l-am sfatuit ca un om batran sa se duca neaparat la echipa lui Gigi Becali, pentru ca FCSB e echipa de viitor, cu jucatori tineri. Gigi Becali a lucrat si cu Olaroiu, si cu Reghe, daca esti diplomat asculti ce spune patronul si il convingi ca ideile tale sunt mai bune.



Si atunci patronul te va felicita, oricat e de nebun. Sunteti nebuni?! Cum sa nu fie subordonat? Este afacerea lui. Nu e jucatore, e o afacere in care baga banii lui si are pretentia sa isi scoata banii. (n.r. FCSB nu a mai luat titlul de 6 ani) Domnilor, pentru asta il ia pe Sumudica! Domnul Becali si-a luat antrenor acum! Categoric! Sumudica ia campionatul la pas, o sa vedeti! Acum are echipe care sa spere la titlu!

Pana acum nu aveau echipa, erau prea tineri. (n.r. Este o tradare?) Numai daca esti tampit gandesti asa. Esti profesionist, ba, frate. Poti sa antrenezi si pe Dinamo, si pe Steaua, si pe Rapid. Eu nu am o familie care trebuie sa manance bine?", a spus Dumitru Dragomir pentru Prosport