"Nu ma interseaza asa ceva!" Reactia lui Toni Petrea cand a fost intrebat despre venirea lui Sumudica! Ce a spus antrenorul la finalul infrangerii cu Craiova

Toni Petrea si-a anuntat plecarea de la FCSB.

Dupa infrangerea cu Craiova, scor 1-0, acesta a confirmat ca decizia de a parasi echipa ii apartine, deoarece nu a reusit sa isi atinga obiectivul. FCSB isi cunoaste deja noul antrenor. Marius Sumudica va semna maine contractul cu vicecampioana Romaniei.

Toni Petrea a vorbit, dupa infrangerea de la Giurgiu, despre parcursul echipei din acest an: "Ganditi-va ca au avut un program foarte incarcat, cu jocuri foarte multe, interval foarte scurt, urmeaza si actiunile echipelor nationale, o mare parte dintre ei vor fi prezenti la echipele nationale si am considerat ca au nevoie de o perioada de liniste, a fost destul de multa presiune si cred ca e benefica aceasta pauza pentru ei.

Nu putem sa ii aducem inapoi din vacanta pe cei pe care i-am lasat, vom juca tot cu tineri. De ce sa imi fie frica? Sunt jucatori buni, tineri, au valoare, e fotbal pana la urma. Primii suparati suntem noi, eu cel putin, sunt suparat pentru ca nu am reusit sa castigam acest titlu, cred ca supararea mare este si in randul jucatorilor dar faptul ca nu am beneficiat de suportul lor in acest sezon poate ca a contat. Le inteleg si lor supararea.

Eu termin contractul la finalul acestui sezon. Am inteles ca deja au aparut informarii, mi s-a propus prelungirea, dar cred ca e momentul sa ma opresc, din moment ce nu am reusit sa indeplinesc un obiectiv foarte important pentru club. Nu ma intereseaza, patronul poate sa aleaga ce antrenor vrea, e libertatea dansului.

A fost o experienta interesanta si utila. Din toate punctele de vedere. Eu cred ca echipa, in sezonul asta, a aratat foarte bine, cred ca am dominaat in mare parte acest campionat, am avut evolutii foarte bune, cu cel mai bun atac, evolutii ale jucatorilor nostri, poate cele mai bune sezoane ale unor jucatori, ma refer la Tanase, golgheterul campionatului, ma refer la Morutan, plus cel mai mare transfer al unui jucator roman in strainatate, deci cred ca sunt si lucruri pozitive si trebuie sa le privim, nu doar pe cele negative.

Dansul e patron, dansul decide soarta acestei echipe, poate peste o saptamana sau doua o sa spuna ca nu mai tine echipa. Nu mai vreau sa mai discut absolut nimic despre aceste lucruri, se tot fac speculatii, va las pe dumneavoastra sa spuneti, nu am ce sa lamuresc", a spus Petrea, dupa meciul cu Craiova.