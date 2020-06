Sorin Cartu, uimit de declaratiile lui Gigi Becali: "El care zicea ca nu e frate cu ungurii. Ii facea mereu unguri pe cei de la CFR"

FCSB a pierdut cu 2-3 in fata Astrei Giurgiu si are sanse minime la castigarea campionatului.

Singurele echipe care se bat pentru castigarea Ligii 1 sunt CFR Cluj si Universitatea Craiova.

Finantatorul de la FCSB a anuntat ca va folosi mai multi juniori in meciul cu "feroviarii", deoarece la fel au facut si oltenii in 2017, in meciul contra Viitorului. In acel sezon, FCSB a pierdut titlul in fata echipei lui Gica Hagi.

Sorin Cartu a fost suprins de ce a spus Becali.

"Am vazut si eu aseara afirmatiile lui. Astea sunt treburile lui. Bine, suntem mirati. El care zicea ca nu e frate cu ungurii. Ii facea mereu unguri pe cei de la CFR. Acum spune ca e dusmanul nostru si ca e prieten cu ei. Treaba lui. Gigi e Gigi. Are el fluctuatiile lui", a spus Cartu pentru PRO X.

De asemenea, oficialul Craiovei a declarat ca FCSB ar trebui sa se gandeasca mai bine la meciul cu FC Botosani.

"In primul rand trebuie sa se gandeasca la meciul cu Botosani, ca daca ii bate Botosaniul pot pierde si locul 3. Pana la noi mai sunt 2 etape", a declarat fostul jucator al Craiovei.

