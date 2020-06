Gigi Becali face tot posibilul sa o incurce pe Craiova in lupta pentru titlul! Mesajul finantatorului de la FCSB pentru olteni: ". Eu joc pentru campionat si tu vii si pui tinerii cu Viitorul

Gigi Becali nu iarta nimic.

FCSB are sanse minime la castigarea campionatului dupa infrangerea cu Astra, scor 2-3. Dupa acest rezultat, lupta pentru castigarea titlului in Liga 1 se va da intre CFR Cluj si Universitatea Craiova.

In 2017, FCSB si Viitorul se aflau in lupta pentru castigarea campionatului. In meciul contra echipei lui Hagi, oltenii au folosit mai multi tineri, iar la sfarsitul sezonului Viitorul Constanta a fost declarata campioana in Liga 1.

Gigi Becali a declarat in exclusivitate pentru PRO X ca la fel va proceda si el in meciul cu CFR Cluj.

"Trebuie sa batem Botosani, Craiova si eu zic ca suntem siguri de locul 3. Nu o sa avem nicio treaba si dupa promovam tinerii cu CFR, cu Gaz Metan si cu Astra. O sa promovam si noi tinerii, ca asa este frumos. Nu ma razbun, dar asa se intampla in viata. Nu e razbunare, e ca sa se inteleaga ca vreau sa iau si eu modelul lui Rotaru de la Craiova. Eu ma iau dupa ei ca nu ma pricep. Daca ei zic ca trebuie sa promovezi tineri o sa fac si eu asta", a declarat Becali pentru PRO X.

De asemenea finantatorul de la FCSB a declarat ca nu il intereseaza cine castiga Liga 1 si ca LPF nu are cum sa intervina in aceasta decizie de a promova tineri in ultimele meciuri ramase.

"Nu ma intereseaza cine ia campionatul, nu e problema mea. Doar ca CFR Cluj cand a jucat cu Viitorul ultima etapa acum 2 ani, au jucat fotbal si nu au promovat tineri. Craiova are o strategie mai desteapta. Au promovat 2-3 tineri de care nu am mai auzit. Avem noi unu care apara, l-am luat de la ei, un pusti de 16 ani si o sa il promovam. Deaia e bine in viata sa fii corect si drept, ca sa nu ti se rasplateasca asa cum ai facut. Nu are ce sa inteleaga Liga, trebuie sa inteleaga exact ce a inteles atunci cand au declarat Craiova. Noi atunci am facut plangere la comisii, iar ele ne-au respins. Este aceeasi speta, la revedere. Noi promovam tinerii si acum, de ce sa nu ii promovam cand nu o sa mai avem sanse la campionat. Promovam si noi tineri cum au promovat si ei.

Trebuie sa avem respect si nu a existat respect. Primesti in viata ceea ce dai. Eu joc pentru campionat si tu vii si pui tinerii cu Viitorul. Si dupa zici ca asta e politica clubului? Daca spune Comisia ca e normal, atunci fac si eu la fel", a spus finantatorul de la FCSB.