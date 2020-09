Care este starea de sanatate a lui Mihai Rotaru!? Sorin Cartu a facut anuntul: "Cred ca s-a inteles gresit"

Sorin Cartu a vorbit despre starea de sanatate a finatatorului Mihai Rotaru.

Sorin Cartu, Marcel Popescu, Ovidiu Costesin, Emil Pieleanu si Mihai Rotaru au fost depistati pozitiv de Covid-19 in urma cu aproape 3 saptamani. Presedintele Universitatii Craiova a dezvaluit ca patronul oltenilor se simte bine si a iesit din izolare.

"Suntem bine, acum, toti. Am iesit din izolare. Da, da (n.r. - si Rotaru). Cred ca s-a inteles gresit. Nu inseamna ca la toata lumea e o anumita gravitate. Sportivii, avand un sistem imunitar mai bun, pot sa treaca mai usor. Dar nu e nicio regula la ce am vazut.

Din punctul ,meu de vedere, nu am avut asa suferinta. Am avut frica la inceput, vedeam ce se intampla cu domnul Rotaru si cu Costesin (n.r. - directorul sportiv Ovidiu Costesin. Eu nu am ce sa spun. Daca e sa faca cineva... sa treaca prin el cum am trecut eu. E greu sa spuna cineva ceva despre el. Are manifestari diferite, de la organism la organism", a declarat Sorin Cartu pentru DigiSport.

Vineri, Universitatea Craiova va juca in deplsare contra lui FC Arges, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii 1. Oltenii sunt lideri in campionat cu 12 puncte dupa primele 4 etape.