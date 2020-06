Strategia lui Gigi Becali daca FCSB nu se va califica in cupele europene: "Vand ce vand, imi iau banutul"

Finantatorul de la FCSB anunta masuri drastice la echipa.

Becali a declarat ca daca FCSB nu se va califica in cupele europene va vinde toti jucatorii cu salarii mari si isi va face un buget de 100 de mii de ero pe luna doar pentru plata salariilor.

"Daca nu ne calificam in cupele europene, asta fac: vand ce vand, imi iau banutul si dupa aia, tata, fac buget de salarii 100.000 pe luna. Ca am scapat de ei, de cei cu salarii mari, ca ai vazut ca nici pe banca nu mai avem. Mai am Man, Coman, Tanase, Morutan, Oaida, Vana. N-am niciun salariu de 20.000. Nu-i adevarat! Petre are 17.000, mi se pare. Petre cred caa are un an plus doi ani. Bine ca am semnat si cu el asa. La revedere!", a declarat Becali pentru DigiSport.

Adi Popa a jucat ultimul meci pentru FCSB contra Astrei. Contractul sau expira pe 30 iunie, iar acesta se va intoarce la Reading. Mijlocasul roman avea un salariu de 20 de mii de euro pe luna.

"Nu mai riscam acum banii asa. Am si eu o varsta. Eram tanar, aveam nebunie. Acum gata, tata, s-a terminat. Adi Popa, la revedere, am scapat de el! El avea 20.000. Eu acum sunt relaxat, am scapat de salarii mari si nu vor mai fi salarii mari la FCSB", a spus Becali.