Gigi Becali ameninta: "Voi baga copiii cu CFR Cluj!" Raspuns ironic din partea oltenilor: "Au vrut sa scape de blestemul locului 2. Au scapat!" De unde a inceput SCANDALUL

FCSB a fost invinsa de Astra, scor 3-2, iar sansele ros-albastrilor l-a titlu sunt aproape inexistente.

Gigi Becali nu mai spera la titlu si a spus ca va baga copiii in teren la meciul cu CFR Cluj.

Patronul ros-albastrilor a lasat de inteles ca se va razbuna pe Craiova, dupa ce oltenii au introdus pustii pe teren cu Viitorul, in sezonul 2016 - 2017, iar constantenii au profitat atunci si au luat titlul in fata ros-albastrilor.

"Craiova a promovat copiii, vom proceda si noi la fel. Uite, il avem pe Cristi Dumitru, trebuie sa promovam si noi copiii, nu-i asa? Iau competitia foarte serios! Doar ca o sa promovam copiii", a spus Gigi Becali la Digi Sport.

FCSB a cazut pe locul 4 in Liga 1, cu 27 de puncte. In conditiile date, Nita, Pantea, Perianu sau Dumitru ar putea aparea in 'primul 11' aliniat de Bogdan Vintila la partida cu CFR.

"E treaba lui Gigi. Daca se ia dupa Universitatea Craiova, e bine. Face ce vrea, e politica lui. Noi cand am realizat ceva, am realizat singuri. Ei si asa au vrut sa scape de blestemul locului 2. Au scapat!", a declarat Sorin Cartu, presedintele Craiovei, la Digi Sport.

Universitatea Craiova si CFR Cluj se lupta pentru titlu in acest an, cele doua echipe fiind despartite de un singur punct in fruntea clasamentului.

Echipa antrenata de Dan Petrescu are 36 de puncte, in timp ce Craiova are 35 de puncte.