"Vintila e aerian, nici nu mai stie ce sa zica!" Gigi Becali a pus piciorul in prag: care e adevaratul obiectiv la FCSB! Patronul anunta schimbari RADICALE la echipa

Gigi Becali l-a contrazis pe Bogdan Vintila, dupa ce antrenorul a zis ca obiectivul echipei este sa mearga intr-o cupa europeana.

Bogdan Vintila a spus inaintea partidei cu Astra ca obiectivul FCSB-ului din acest sezon a fost calificarea in cupele europene.

Gigi Becali a fost surprins de declaratiile antrenorului, pe care l-a numit 'aerian' si spune ca obiectivul echipei a fost intotdeauna titlul:

"Vintila e aerian, nici nu mai stie ce sa zica. Obiectivul la FCSB e campionatul intotdeauna, ce cupele europene. Vrem sa castigam Cupa, eu vreau cupele europene. Daca nu ajunge echipa acolo ce sa se intample? Nu l-ai vazut pe Nita, pe Dumitru, pe Istrate? Asta se intampla.

Daca nu ne calificam, vand ce vand si imi iau banutul. Dupa pun si eu buget de salarii de 100.000 de euro pe luna. Am scapat de ei, de astia cu salarii mari. Mai am Man, Coman, Tanase si mai sunt astia Morutan, Oaida, Vina. Are 17.000 Petre. Adi Popa, la revedere! El avea 20.000 mi se pare. Am scapat de salarii mari, acum sunt relaxat. Nu vor mai fi salarii mari la FCSB.

Mi-a placut Dumitru, oricum Petre mi se pare ca avem 1 an plus 2 ani. Bine ca am semnat si cu el asa, la revedere!

Echipa de loc de playout, care e problema?! Pai si ce sa fac? Eu sunt un stapan care la ora asta nu mai vreau sa mai risc. Eram mai tanar, am si eu o varsta. Inainte eram nebun. Acum nu mai vreau sa risc. Nu mai fac ce am facut, dar acum gata, s-a terminat", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.