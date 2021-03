Justin Stefan ii RASPUNDE lui Cartu, dupa ce oficialul de la Craiova l-a acuzat ca judeca divorturi! "Sunt doar un avocat, da, domnule presedinte!"

Implementarea sistemului VAR in Romania a creat o adevarata controversa in Liga 1.

Razvan Burleanu, presedintele FRF si Justin Stefan, secretarul general LPF, sunt intr-un razboi total pe tema implementarii arbitrajului video in Liga. Luni, Sorin Cartu i-a gasit pe ambii raspunzatori pentru neimplementarea sistemului si a spus ca Justin Stefan a fost avocat si a judecat divorturi. Reactia oficialului de la LPF a venit marti printr-un masaj postat pe contul personal de Facebook.

"Cand Sorin Cartu facea spectacol in tricoul Universitatii Craiova, nu eram inca nascut. Cand s-a retras, eram la scoala, prea mic sa inteleg ca geniul si fotbalul se pot intalni, uneori, intr-un om dedicat si destinat sa uimeasca!

Am vazut insa, in ani, imagini care mi-au confirmat gandul de mai sus: Sorin Cartu a fost un fotbalist de geniu. Apoi, un mare antrenor, a carui cariera am urmarit-o.

Azi, e presedintele Universitatii Craiova. Intr-o zi, cred, va fi iar campion, cum a fost ca jucator si antrenor. Si el, si suporterii Stiintei, poate cei mai incercati si mai fierbinti dintre romani, cum spune Imnul, merita asta!

Fara sa fi jucat fotbal, cum spune domnul Cartu, il asigur de respectul meu, de admiratia neconditionata si de stima mea sincera pentru un om urias si pentru suporterii unui club mare.

Fara sa fi jucat fotbal, dar cu studii juridice, cu o experienta de 15 ani in FRF, cluburi si LPF, il asigur, cu aceeasi credinta in valori, ca pentru ele ma bat.

Pentru ca echipele care demonstreaza pe teren sa nu mai fie doborate de arbitraje smecheresti, pentru introducerea VAR, pentru reguli si fair-play.

Da, sunt avocatul acestor idei, si raman admiratorul marilor valori. Icoanele Universitatii sunt intre ele.

Sunt doar un avocat, da, domnule presedinte! Dar, va asigur, doar al Fotbalului. Cu “ F” mare", a fost reactia lui Justin Stefan.