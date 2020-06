A gresit ca nu l-a scos pe Tanase, iar acum mai DEZVALUIE o eroare! Antrenorul Gigi Becali isi reproseaza o mutare tactica: "A fost greseala mea!"

Astra 3-2 FCSB a produs un nou deranj in randul echipei pregatite de Bogdan Vintila.

FCSB a inceput meciul de la Giurgiu cu o formula foarte ofensiva, insa Gigi Becali spune ca a lipsit inchizatorul de la mijloc.

Dupa ce s-a autocriticat pentru ca nu l-a scos pe Tanase din teren mai devreme, Gigi Becali isi asuma greseala si pentru asezarea tactica de la mijlocul terenului.

In linia de trei de la mijlocul terenului au inceput partida ca titulari Morutan, Olaru si Vina. Patronul FCSB-ului spune ca aceasta asezare tactica a tras echipa in jos si calitatile ofensive ale lui Darius Olaru au avut de suferit. Gigi Becali nu s-a ferit sa spuna ca e vina lui pentru felul in care a fost asezata echipa:

"Greseala a fost ca nu am avut un mijlocas central agresiv care sa recupereze. Si am luat si din calitatile ofensive ale lui Olaru. Aici a fost greseala mea, asta e", a marturisit Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.

Gigi Becali: "S-a vazut lipsa de barbatie. Ei joaca fotbal frumos, dar nu au maturitate"

Relaxarea ros-albastrilor la scorul de 0-2 a fost principalul motiv care a condus la dezastrul de la finalul jocului. Astra a reusit sa intoarca rezultatul si s-a impus cu 3-2.

"S-a vazut lipsa de maturitate, cand conduci cu 2-0 in minutul 30, e lipsa de barbatie. Fotbal de curtea scolii. La fotbal nu e asa, eu le-am spus. E razboi, ei s-au relaxat. Ei joaca fotbal frumos, pase scurte, combinatii, dar si cand e mingea la adversar trebuie sa iti urce sangele la cap sa iei mingea.

Barcelona joaca tiki-taka, dar cand e mingea la adversar zici ca sunt iepuri. La noi cand era mingea la aia...au zis, e, care e problema.

Da Alibec gol cu capul, care nu a dat in viata lui gol cu capul. O sa le reglam. Problema sunt fundasii centrali. Trebuie doi fundasi centrali, daca nu ii avem e greu.

O sa vedem ce va fi. O sa jucam pentru Cupa si sa prindem locul 3. Cred ca batem Botosani si prindem locul 3", a mai spus Gigi Becali la PRO X.