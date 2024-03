Bătut de finul Becali, Gică Hagi a reacționat cu un discurs în forță după Farul - FCSB 0-1

Gică Hagi a vorbit la finalul partidei despre mai multe aspecte ale meciului cu FCSB.

”În prima repriză am jucat foarte bine. Am făcut ce trebuie, dar nu ne-am atins obiectivul, acela de a marca. Ei au fost periculoşi la fazele fixe şi au dat gol. Ăsta e fotbalul. E greu să accepţi, dar asta e realitatea. Nimeni din vestiar nu cred că e fericit. Rămânem cu lucrurile bune şi trebuie să eliminăm ce am făcut prost.

Suntem acolo, la cupele europene. Dacă putem să o facem, mergem la Sepsi să câştigăm, e bine. Abordăm fiecare meci la victorie. Asta e mentalitatea noastră. Să sperăm că vom regla lucrurile. Astăzi nu a vrut să intre. Dacă jucăm aşa în continuare, vom câştiga.

Ne cunoaştem foarte bine. Doar micile detalii fac diferenţa. Nu te pot surprinde cu nimic. Avem atâtea lucruri din care să te informezi”, a spus Hagi, potrivit Prima Sport.

Farul - FCSB 0-1

FARUL: Buzbuchi – Larie, Diogo Queiros (Nedelcu 84), Gustavo Marins (Kiki 76) – M. Popescu, Cr. Ganea, Grameni, Dussaut – R. Deaconu (Grigoryan 52), L. Munteanu (Budescu 84), I. Cojocaru (Rivaldinho 84). ANTRENOR: Gică Hagi.

FCSB: Târnovanu – V. Creţu (Antwi 46), Ngezana (Dawa 57), Chiricheş, Radunovic – Lixandru (Alhassan 78), Ad. Şut, Olaru – Radaslavescu (Oct. Popescu 29), Al. Băluţă (Miculescu 78), Fl. Coman. ANTRENOR: Elias Charalambous.

Cartonaşe galbene: I. Cojocaru 44, Larie 85, M. Popescu 90 / Olaru 13, Oct. Popescu 71, Şut 71, Radunovic 75, Chiricheş 79, Florinel Coman 90+2

Arbitri: Marcel Bîrsan – Adrian Vornicu, Florian Alexandru Vişan – Valentin Porumbel

