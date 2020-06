"Nea Miroane, asta e greseala? Asta e circ! Imi vine sa rad, saracul de el." Gigi Becali si-a DISTRUS fundasul dupa infrangerea cu Astra! Are viitorul compromis la FCSB

Gigi Becali l-a distrus pe fundasul Andrei Miron dupa infrangerea cu Astra si a spus ca "mai bine se lasa de fotbal" decat sa mai vada jucatori ca el.

FCSB a incasat trei goluri in fata Astrei, iar patronul ros-albastrilor l-a luat la tinta pe Miron. Fundasul a fost adus in aceasta iarna de la Botosani, insa Gigi Becali spune ca nu mai vrea sa il vada niciodata in teren:

"Care aparare? Aia era aparare? Miron saracul... sa il vand... Imi vine sa rad cand imi aduc aminte cum cade. Ce sa faci? E prima data? Saracul de el... Mingea nu ajungea niciodata la Astra, daca nu le-o dadeam noi. Si el si Cristea dadea mereu in minge aiurea. A fost o mare tampenie. Daca cineva il vede pe Man cum a jucat in meciul asta... Uitati-va ca la golul 2 pe care il luam el pierde mingea in tusa si deaia luam gol. Daca Man are atitudinea asta el nu mai pleaca niciodata.

Normal ca e si vina antrenorului. Daca ai 2-0 si pierzi cu o echipa care nu vrea sa castige, normal ca e si vina lui. La toata echipa. Daca era CFR in situatia asta dadea 22-0. Ce inseamna ambitia, barbatia. Nea Miroane...asta e greseala? Asta e circ. Nu am cu cine sa joc, mai bine bag un pusti. Bine ca am facut un an plus 2 ani. Bine ca nu am facut pe trei ani direct... De ce sa il mai tin? Decat sa vad jucatori ca el mai bine ma las de fotbal", a spus Gigi Becali la Digi Sport.