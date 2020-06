Gigi Becali mai primeste o LOVITURA dupa esecul cu Astra! Patronul FCSB-ului RATEAZA transferul pe care il anunta in urma cu cateva zile: "Cica l-a certat, l-a distrus!"

Gigi Becali a anuntat, dupa meciul Astra 3-2 FCSB, ca a picat inca un transfer important la FCSB.

Dupa ce in ultimele saptamani Gigi Becali anunta ca principalul obiectiv la FCSB este readucerea lui Neubert, transferul preparatorului fizic a picat.

Neubert este sub contract cu Al Wasl, formatie la care antrenor este Laurentiu Reghecampf. Gigi Becali a spus initial ca a vorbit cu Reghecampf si preparatorul fizic a primit mana libera pentru a veni sa semneze cu FCSB, insa totul a luat o intorsura neasteptata. Fostul antrenor al FCSB-ului nu a fost de acord cu plecarea lui Neubert si l-ar fi certat:

"Am zis ca e adevarat ca il lasa Reghecampf pe Neurbert, dar dupa cica l-a certat, l-a distrus. Este adevarat ca i-am spus in felul urmator. Dar nu inseamna ca m-am suparat. E interesul lui Reghe sa il certe. Nu stiu, nu mai vrea sa vina. Reghe zice ca nu e adevarat, ca el i-a spus sa vina daca vrea", a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Gigi Becali: "Pe mine ma intereseaza acum sa il aduc pe Neubert"

Patronul FCSB-ului anunta in urma cu o saptamana ca principalul obiectiv este aducerea lui Neubert la echipa, dupa ce accidentarile au macinat lotul lui Bogdan Vintila:

"Pe mine ma intereseaza acum sa il aduc pe Neubert. Nu vedeti ca am echipa pusa in cap cu accidentarile? Am ajuns de rasul lumii.

Nu ma intereseaza ca il vrea sau nu il vrea Vintila, deoarece m-am saturat sa mi se accidenteze toti jucatorii. Am ajuns sa jucam in aparare cu copiii de la echipa a doua", spunea Gigi Becali.