Gerrard a vorbit despre Ianis Hagi chiar cand romanul trecea prin spatele lui! Ianis n-a prins NICIUN MINUT in RAZBOIUL cu Celtic

Rangers a castigat cu 2-0 in Old Firm si a lasat-o pe Celtic la 4 puncte in spate.

Marea rivala are insa un meci in minus, asa ca se poate apropia la numai un punct distanta. Se anunta o lupta in toata regula pentru titlu in Scotia in acest sezon.

Abia intors de la nationala, Ianis Hagi n-a prins in teren miciun minut. Gerrard a vorbit pentru Rangers TV imediat dupa joc. S-a referit la Ianis chiar in timp ce romanul trecea prin spatele sau!

"Ne-a interesat doar sa luam punctele azi, le-am dat multe informatii jucatorilor, a trebuit sa prinda totul intr-o perioada foarte scurta de timp. Am fost calmi, ceea ce nu e foarte usor la un astfel de meci. Am fost in dilema in privinta echipei de start. Hagi merita sa joace, Jack merita sa joace. Mijlocul a facut lucruri bune cu Galatasaray, am zis ca o sa fie un meci similar. Mi-am spus ca Jack o sa intre si o sa joace o jumatate de ora, sunt incantat de mijloc", a spus Gerrard pentru Rangers TV.