Asta DA premiera mondiala: Mane a fost in OFFSIDE CU PARUL DE PE MANA! Scandal monstru in Premier League dupa un gol anulat absurd lui Liverpool

Scandal in Anglia dupa derby-ul din Liverpool!

Dupa ce Liverpool n-a primit penalty in startul meciului la un fault clar asupra lui Van Dijk din cauza unei pozitii de offside judecata dupa mana olandezului, in final campioana a fost din nou lovita de VAR! Arbitrii i-au anulat un gol in prelungiri pentru un offside la 'parul de pe mana' lui Mane! Faza i-a scandalizat pe suporteri. Twitter-ul s-a umplut de reactii pe marginea fazelor!

Everton - Liverpool s-a terminat 2-2.



Van Dijk’s offside was drawn to his elbow. Mané’s offside was drawn to Mina’s shoulder. It’s really, really embarrassing now. @premierleague pic.twitter.com/aMMxyxsjbL — Watch LFC (@Watch_LFC) October 17, 2020