CARE COVID?! Zlatan i-a DISTRUS in 3 minute la primul meci dupa ce s-a vindecat! Inter 1-2 AC Milan! Ibrahimovic si-a SPART rivala

Zlatan Ibrahimovic vrea titlul in Serie A cu Milan la 39 de ani!

Abia revenit dupa ce a fost bolnav de Covid, Zlatan n-a aratat nicio slabiciune in derby-ul cu Inter! Zlatan a marcat golurile Milanului in minutele 13 si 16! Ibra a avut noroc la prima reusita, cand a ratat un penalty, dar mingea a sarit tot la el si astfel a reusit sa-l bata pe Handanovic. Apoi, doar 3 minute mai tarziu, suedezul a inscris simplu, din fata portii, dupa un assist perfect al lui Leao.

Inter s-a chinuit sa revina si parea ca va fi in meci dupa golul de 1-2 al lui Lukaku, din minutul 29. In ciuda agitatiei din cele doua careuri, nu s-a mai marcat pana la final, iar Milan e prima in Serie A, cu 12 puncte din tot atatea posibile! Milan n-a mia fost singura pe locul 1 din martie 2013!



Primul gol al lui Zlatan (13):



Golul de 2-0 al lui Ibrahimovic (16):