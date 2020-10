Jurgen Klopp A RABUFNIT la finalul meciului cu Everton! ''Chiar nu inteleg aceasta decizie!'' Ce l-a deranjat pe antrenorul german

Everton si Liverpool au terminat la egalitate pe Goodison Park, scor 2-2, in etapa a 5-a din Premier League.

La conferinta de presa de dupa meci, antrenorul ''cormoranilor'' a declarat ca ambele echipe au facut un meci bun, dar este de parere ca echipa sa ar fi trebuit sa castige: ''A fost un joc de top, un joc bun din partea ambelor echipe. Am dominat clar impotriva unei echipe pline de incredere. A fost probabil cel mai bun joc pe care l-am jucat pe Goodison Park de cand sunt la Liverpool. Dar rezultatul este 2-2 din diferite motive''.

Klopp s-a aratat foarte deranjat de faza din prelungirile partidei, cand Jordan Henderson a reusit sa inscrie, insa golul a fost anulat dupa consultarea sistemului de asistenta video pentru un offside milimetric: ''Sa-mi explice cineva unde este offside la golul lui Henderson. Unde sunt liniile si cum se poate dicta off-side acolo. Chiar nu inteleg aceasta decizie. Sunt un adevarat sustinator al VAR-ului dar in imaginea pe care am vazut-o nu este offside".

In incheiere managerul german a reclamat intrarea dura a lui Richarlison asupra lui Thiago dar si faptul ca sistemul VAR nu a intervenit la interventia lui Pickford asuptra lui van Dijk, in urma caruia olandezul a parasit terenul de joc''La Thiago nu a fost un simplu fault de cartonas rosu. A fost un fault dezordonat si acum nu stim cat de grava e accidentarea. Sa fiu sincer, nu pare prea bine.

Am pierdut un jucator intr-o situatie in care VAR nu s-a implicat cu Virgil si poate altul la cartonasul rosu si am marcat un gol valabil care insa nu a contat - deci, evident, nu a fost ziua noastra, dar jocul a fost cel pe care am vrut sa il vad din partea echipei mele''.