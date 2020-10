ANUNT SOCANT pentru fanii lui Liverpool! Van Dijk si-ar fi RUPT ligamentele si e out pana in primavara! Anunt de ultima ora

Dupa ce Liverpool a pierdut cu 7-2 in fata lui Aston Villa etapa trecuta, egalul de azi cu Everton, 2-2, s-a lasat cu mari necazuri pentru campioana Angliei!



Liverpool s-a plans de arbitraj, dupa ce l-a pierdut pe Van Dijk in startul meciului, accidentat la o faza de penalty in careul advers, apoi a ratat victoria in urma unei decizii controversate a VAR.

'Cormoranii' au cerut o pozitie oficiala a Premier League in urma deciziilor care au infierbantat Anglia!

Nu doar rezultatul e stirea negativa a zilei. La faza din debutul jocului, cea in care Van Dijk s-a accidentat, olandezul a trebuit inlocuit. Verdictul preliminar al medicilor: ruptura de ligamente! Cel mai bun aparator al lumii ar putea fi out din fotbal in urmatoarele 7 luni, anunta mai multe surse de presa din Marea Britanie!



I'm sorry, but the fact that Pickford is allowed to stay on the pitch after a challenge like this, offside or not, is insane. It sets a precedent of being able to intentionally injure a player and get away with it - just because they're offside. pic.twitter.com/gpNIdarrdq