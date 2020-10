Tot Gigi face schimbarile si acolo?! :) CHIAR nu se astepta nimeni la asta! Ce i s-a intamplat lui Adi Petre in primul meci la Cosenza

Adi Petre a fost imprumutat de FCSB in Serie B, la Cosenza, pana la finalul sezonului.

Folosit titular cu Citadella dupa doar cateva zile de cand transferul a fost rezolvat, Petre a retrait momentele cu care a fost obisnuit de Becali la FCSB: antrenorul Occhiuzzi l-a scos la pauza! Atacantul de 22 de ani a fost in centrul unei linii de atac alcatuita din 3 jucatori. La pauza, i-a lasat locul lui Gliozzi, fotbalist adus de la Monza in aceasta vara.



Ambele reusite ale meciului s-au marcat in prima repriza, cu Petre pe teren. Cosenza - Citadella s-a terminat 1-1.