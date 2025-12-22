Se mișcă lucrurile în Superliga României pe final de an! Multe echipe lucrează la formarea loturilor de jucători pentru ultima parte a stagiunii, la schimbările care ar urma să fie făcute în pauza de iarnă, dar un context foarte dificil de gestionat e identificat la Unirea Slobozia!

După ce Sport.ro a anunțat că la nivelul vestiarului nu mai e cale de împăcare între o parte dintre jucătorii importanți și stafful tehnic coordonat de Jean Vlădoiu și Andrei Prepeliță, mai nou am aflat motivul pentru care anumiți jucători nu s-au aflat pe teren în ultimele două etape din Superliga.

Andrei Prepeliță a dat afară patru jucători din lotul echipei Unirea Slobozia

Patru fotbaliști importanți au fost scoși din lot din diverse motive, fie că și-au manifestat, cumva, dorința de înlocuire a antrenorilor, fie că sunt nemulțumiți de comportamentul afișat de Prepeliță și Vlădoiu. Din informațiile Sport.ro, absențele portarului Ionuț Gurău, fundașului Constantin Toma și ale mijlocașilor Florin Purece și Eduard Florescu nu sunt întâmplătoare!

Ei nu au fost parte din partidele cu FCSB și Metaloglobus din cauza disensiunilor cu stafful tehnic, dar se pare că au fost luați la ochi și de conducere din acest motiv. Oamenii cu putere de decizie în club consideră că, în ciuda acestor conflicte de la nivelul vestiarului, jucătorii ar trebui să își facă treaba pentru care sunt plătiți.

Astfel, pentru cele două etape din campionat, ultimele programate în 2025, Andrei Prepeliță a hotărât să îl excludă din planuri pe Gurău, Toma, Purece și Florescu.

Situația de la Unirea Slobozia amplifică mult contextul fotbalistic

Unirea Slobozia este în partea inferioară a clasamentului de Superliga României, cu 21 de puncte adunate în 21 de partide, în urma a șase victorii, trei remize și 12 înfrângeri, cu 21 de goluri marcate și 31 primite.

În etapa a 21-a, Unirea Slobozia a mers pe terenul ultimei clasate, Metaloglobus, și a revenit acasă cu cele trei puncte. A învins cu 3-2, după ce a condus cu 3-0.

E clar că Unirea Slobozia va avea probleme în privința salvării de la retrogradare, motiv pentru care trebuie, cumva, să regleze această situație tensionată dintre o parte din liderii vestiarului și stafful tehnic.

