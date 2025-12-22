În primul rând, campioana a cucerit mijlocul terenului prin densitatea creată de „rombul” Șut – Olaru – Cisotti – Tănase – Toma. Cei cinci au împins permanent cu un mop invizibil niște piese alb-vișinii care alunecau și se rostogoleau spre propriul careu fără să opună prea mare rezistență.

FCSB, mai bună, dar și ajutată. Rapid n-are echipă de titlu



Preocupați permanent să închidă spațiile, Keta și Vulturar nu au avut niciun fel de contribuție ofensivă. Cu posibilități tehnice reduse, e greu să urci pe un plan înclinat. Nici nordicul Christensen nu a avut schiurile la el ca să urce, așa că a rezultat o dominare aproape totală a fecesebiștilor, care au avut în primele 45 de minute vreo 27 de atingeri în careul advers, față de numai cinci ale giuleștenilor.



Golul a venit logic. Când pui continuu presiune și ai jucători ofensivi de calitate, e firesc să și înscrii. Și despre calitate a fost vorba la acțiunea din minutul 24, plecată din propriul teren, cu o pasă deșteaptă spre centrul careului a lui Olaru și o sincronizare perfectă a lui Bîrligea, ultimul așezându-i mingea căpitanului, care a înscris cu un șut superb la vinclu.



După pauză, vreo 20 de minute, echipele parcă au schimbat tricourile. Probabil impulsionați de Gâlcă la vestiare, Dobre și Compania au confiscat mingea și au riscat totul pe atac, au echilibrat jocul, au pus ei presiune, au apărut mai des în „16”-le advers, dar ocazia mare a fost tot a gazdelor, Bîrligea ratând singur cu portarul.



Șerbănică eliminat, Graovac iertat

