Cele două echpe și-au dat întâlnire la Clinceni, în etapa cu numărul 21 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, oaspeții au înregistrat toate cele trei puncte.



Jean Vlădoiu a făcut marele anunț după meciul de la Clinceni: ”Abia așteptăm!”



La flash-interviu, după meci, Jean Vlădoiu a dezvăluit că după Anul Nou meciurile Unirii Sloboziei vor avea loc pe noul stadion din Slobozia. Tehnicianul a mărturisit că echipa s-a și antrenat pe noul gazon, iar din spusele lui, arena e impecabilă.



”Am supraviețuit și de data asta! A fost un meci muncit, cu 3 puncte muncite. Asta ne-am dorit, după perioada asta nefastă. Mă bucur mult pentru băieți. Îi felicit și pe cei de la Metaloglobus. Mihai Teja este un antrenor pe care îl respect foarte mult. Au un joc bun și au arătat asta în toate meciurile pe care le-au avut.



Sincer, ne era teamă de acest meci, că vom face iarăși greșeli sau că vom încasa vreun gol. De data asta am reușit să marcăm de 3 ori și ne-a adus această liniște. A venit primul gol al lor dintr-o aruncare de la margine. Știam că ei fac asta, au făcut-o în nenumărate meciuri, în care au marcat în acest mod.



Degeaba le arăți la unii jucători ce să facă și cum să ia fața adversarului, că mai apar greșeli. Eu zic că s-a terminat așa. Am luat cele 3 puncte. După 2 ianuarie știm ce avem de făcut. Cred că puteam să mai avem vreo 6 sau 7 puncte în plus, la cum ne-am făcut noi calculul. Din păcate am avut niște meciuri pe muchie de cuțit, dar astăzi am arătat atitudine.



(n.r. De la anul jucați acasă?) Da, abia așteptăm să ne mutăm acasă, în fața suporterilor. Nu sunt eu în măsură, dar antrenamentul premergător acestui meci l-am făcut pe noul gazon, care arată impecabil. Gazonul și vestiarele sunt așa cum trebuie să fie”, a spus Jean Vlădoiu.



