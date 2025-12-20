Sâmbătă, de la 14:30, Metaloglobus a întâlnit-o pe Unirea Slobozia în etapa cu numărul 21 din sezonul regulat al Superligii României



Renato Espinoza a deschis scorul în minutul 12, apoi Dragoș Huiban a ratat un penalty în minutul 39. Espinosa a realizat ”dubla” în prelungirile primei părți (45+3').



În actul secund, Christ Afalna a dus scorul la 3-0, iar Metaloglobus a turat motoarele pe final. Yassine Zaki a micșorat diferența în minutul 77, iar Visic a marcat golul doi pentru gazde în minutul 86.

Mihai Teja nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu Unirea Slobozia: ”Plecăm în vacanță cu gust amar / Greșeala te pedepsește”

După meci, Mihai Teja s-a arătat dezamăgit de eșec și a ținut să puncteze faptul că Huiban trebuia să nu rateze oportunitatea de a restabili egalitatea în minutul 39, la penalty-ul ratat.



”Dezamăgirea este mare. Câteodată, fotbalul nu este corect. Cred că am fost echipa care și-a dorit mai mult să joace fotbal. Eu zic că în mare parte am dominat meciul, și la 1-0, și la 2-0, și la 3-0. Cred că dacă mai erau 4-5 minute egalam.

Greșeala te pedepsește. Avem penalty și nu dăm gol... Dezamăgirea este mare pentru că echipa joacă un fotbal bun, băieții muncesc, dar nu luăm puncte, asta se întâmplă la toate meciurile. Păcat că plecăm în vacanță cu un gust amar, știam că putem scoate ceva.

Să nu uităm că adversarul are în componență jucători precum Papeau, Ronaldo Deaconu, care au fost la echipe destul de bune. Sunt jucători buni, cu experiență. N-am ce să le spun băieților, sunt puțin supărat doar pe situație.

Nu le-am reproșat nimic, doar le-am zis să ridice capul, pentru că astăzi chiar am jucat un fotbal bun, am fost echipa mai bună, dar nu mereu câștigă echipa mai bună. Eu cred în muncă, în încercarea de a juca fotbal. Suntem profesioniști și încercăm să ne antrenăm și să ajungem să câștigăm jucând fotbal, asta e filozofia mea.

Într-adevăr, se mai întâmplă pe mingi lungi, penalty-uri, cum a fost la noi... Se face 2-0, mai greșește unul, asta e. E clar că trebuie să mai facem transferuri și să aducem jucători, pentru că sunt momente cheie în care ai nevoie de experiență, de personalitate. Greșim foarte mult, greșeli individuale, iar asta te dărâmă. Noi jucăm fotbal, putem să câștigăm, numai să nu mai facem greșeli individuale.

Asta nu înseamnă că nu îi tratez cu respect pe jucătorii mei. Ei și-au depășit condiția extraordinar, foarte bine au făcut-o. S-au zbătut, eu cred că am arătat bine în multe meciuri, chiar dacă suntem pe ultimul loc. Lumea o să zică 'da, jucați, dar sunteți pe ultimul loc'. În fotbal ai nevoie și de echilibru, de experiență”, a spus Mihai Teja.

