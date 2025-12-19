EXCLUSIV Se dorește plecarea lui Andrei Prepeliță de la Unirea Slobozia! Situație tensionată în vestiar: ori pleacă antrenorul, ori ”gașca”

Se dorește plecarea lui Andrei Prepeliță de la Unirea Slobozia! Situație tensionată &icirc;n vestiar: ori pleacă antrenorul, ori &rdquo;gașca&rdquo; Superliga
Unirea Slobozia are nouă eșecuri la rând în Superliga României și 10 jocuri consecutive în care nu a reușit să câștige.

Situația de la Unirea Slobozia este una tensionată la nivelul vestiarului, iar din acest motiv evoluează și atât de prost în ultimele runde din campionat. Ultimul succes datează din 21 septembrie, așa că se vor face curând trei luni fără victorie, dar conducerea a anunțat că își menține sprijinul pentru cuplul Andrei Prepeliță – Jean Vlădoiu.

Situație tensionată la Unirea Slobozia, o parte din jucătoro nu îl mai vrea pe Andrei Prepeliță

Sport.ro a aflat că situația este, însă, foarte tensionată la nivelul vestiarului, chiar dacă în continuare conducerea are încredere în cei doi șefi ai băncii tehnice.

Motivul pentru care nu sunt înlocuiți? Și din perspectiva contractelor pe care le au cei doi cu Unirea Slobozia, care nu pot fi dați afară în orice condiții, să le fie rupte acordurile unilateral, cu inițiativa clubului, fără plata unor compensații importante.

Altfel, după declarațiile lui Ilie Lemnaru, care a întărit ideea că Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu vor rămâne la echipă, după înfrângerea cu FCSB, Sport.ro a aflat, de la nivelul vestiarului Unirii Slobozia, că tensiunea este la nivelul maxim, nemaifiind, se pare, cale de înțelegere între jucători și, în special, Andrei Prepeliță.

Conducerea Unirii Slobozia îi poate demite doar cu eforturi pe Prepeliță și Vlădoiu

Există fotbaliști care chiar au intrat în contre cu Prepeliță și în timpul unor meciuri din campionat, din cauza reproșurilor și a modului în care a evidențiat problemele fostul mijlocaș, către nume importante de la Slobozia, cu experiență, iar înfrângerile au accentuat la rândul lor această situație.

O parte dintre jucători simte că este nevoie de schimbarea staffului tehnic, că nu rezonează cu Prepeliță și Vlădoiu, iar în tot acest timp Unirea Slobozia a fost departe să formeze o echipă unită.

Nu se mai înțeleg aproape deloc cele două ”tabere”, dar conducerea trebuie să decidă rapid ce va face în pauza de iarnă, dacă vrea să evite și de această dată retrogradarea din Superliga României, să nu pice în Liga 2, așa cum s-a întâmplat sezonul trecut, când a câștigat barajul contra FC Voluntari.

Fie vor pleca fotbaliștii cei mai vocali din lot, fie conducerea va reuși să rezilieze cu stafful tehnic în termeni care să afecteze cât mai puțin bugetul Unirii Slobozia.

Situația clubului din Slobozia în Superliga, critică: aproape 3 luni fără victorie

Unirea Slobozia ocupă locul 13 în Superliga României, cu 18 puncte adunate în 20 de partide, fiind cu numai două puncte peste locul 14, Csikszereda, dar la numai o lungime de poziția a 12-a, Petrolul Ploiești.

În etapa a 21-a, Unirea Slobozia va merge pe terenul ultimei clasate, Metaloglobus.

