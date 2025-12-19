Situația de la Unirea Slobozia este una tensionată la nivelul vestiarului, iar din acest motiv evoluează și atât de prost în ultimele runde din campionat. Ultimul succes datează din 21 septembrie, așa că se vor face curând trei luni fără victorie, dar conducerea a anunțat că își menține sprijinul pentru cuplul Andrei Prepeliță – Jean Vlădoiu.

Situație tensionată la Unirea Slobozia, o parte din jucătoro nu îl mai vrea pe Andrei Prepeliță

Sport.ro a aflat că situația este, însă, foarte tensionată la nivelul vestiarului, chiar dacă în continuare conducerea are încredere în cei doi șefi ai băncii tehnice.

Motivul pentru care nu sunt înlocuiți? Și din perspectiva contractelor pe care le au cei doi cu Unirea Slobozia, care nu pot fi dați afară în orice condiții, să le fie rupte acordurile unilateral, cu inițiativa clubului, fără plata unor compensații importante.

Altfel, după declarațiile lui Ilie Lemnaru, care a întărit ideea că Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu vor rămâne la echipă, după înfrângerea cu FCSB, Sport.ro a aflat, de la nivelul vestiarului Unirii Slobozia, că tensiunea este la nivelul maxim, nemaifiind, se pare, cale de înțelegere între jucători și, în special, Andrei Prepeliță.

