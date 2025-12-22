LIVE TEXT U Craiova - Csikszereda, de la 20:00, ultimul meci al Superligii în 2025. Oltenii pot încheia anul pe primul loc
Craiova poate urca pe primul loc în clasamentul Superligii dacă învinge în această seară, după ce Rapid a fost învinsă duminică de FCSB, scor 1-2.
Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regulat curent, pe 17 august 2025, când oltenii s-au impus în deplasare cu 2-1 (marcatori: Nikola Stevanović - autogol / Steven Nsimba - dublă).
„Adversarul a avut un parcurs lung cu același antrenor. Este o echipă căreia îi place să joace, să aibă posesia. Au reușit rezultate bune în deplasare în acest sezon.
Trebuie să ne concentrăm să jucăm bine, cele 3 puncte sunt foarte importante pentru noi. Cred că au capacitatea de a ține de minge, echipa joacă bine, trebuie să fim pregătiți deoarece și ei au calitate", a declarant Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova.
