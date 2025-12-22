LIVE TEXT U Craiova - Csikszereda, de la 20:00, ultimul meci al Superligii în 2025. Oltenii pot încheia anul pe primul loc

Alexandru Hațieganu
Universitatea Craiova - Csikszereda, de la 20:00, LIVE pe Sport.ro

Craiova poate urca pe primul loc în clasamentul Superligii dacă învinge în această seară, după ce Rapid a fost învinsă duminică de FCSB, scor 1-2.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regulat curent, pe 17 august 2025, când oltenii s-au impus în deplasare cu 2-1 (marcatori: Nikola Stevanović - autogol / Steven Nsimba - dublă).

Universitatea Craiova - Csikszereda, de la 20:00

„Adversarul a avut un parcurs lung cu același antrenor. Este o echipă căreia îi place să joace, să aibă posesia. Au reușit rezultate bune în deplasare în acest sezon.

Trebuie să ne concentrăm să jucăm bine, cele 3 puncte sunt foarte importante pentru noi. Cred că au capacitatea de a ține de minge, echipa joacă bine, trebuie să fim pregătiți deoarece și ei au calitate", a declarant Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova. 

Prima soție a lui Chuck Norris, cu care actorul are doi copii, a murit în Texas: ”Suntem recunoscători că nu mai suferă”
Seară de coșmar pentru Dan Șucu! Eșec în prelungiri după o gafă a celui de-al treilea portar
FCSB, mai bună, dar și ajutată. Rapid n-are echipă de titlu. Caramavrov analizează derby-ul câștigat de campioana României cu 2-1
FCSB visează cai verzi pe pereți: ce nu ni s-a spus după victoria campioanei în derby
„Cel mai bun fotbalist din România“, prezent la FCSB – Rapid: Gigi Becali i-a făcut o ofertă colosală
Impresionant! Mauro Icardi, scrisoare virală pentru Gheorghe Hagi: "Maestre, vei rămâne etern"
Rezultatele nu mint: Jannik Sinner reușește ce nu au putut decât Roger Federer și Novak Djokovic
Man, martor la o decizie bizară, la PSV: antrenorul liderului a demisionat! Reacția clubului
Gâlcă acuză arbitrajul după FCSB - Rapid: "Am avut penalty! L-a împins de la spate"
Soarta lui Bîrligea, decisă după „circul“ făcut pe teren: „Și cu asta basta!“

Surpriză uriașă! Patronul a intervenit și i-a promis lui Jurgen Klopp două lucruri ca să accepte postul de antrenor

FCSB - Rapid 2-1: un gol minunat, două penalty-uri și câteva petarde pe Arena Națională!

Dennis Man, înjurat de coechipierii de la PSV! Ce i-au zis și de ce

Coman, surpriză imensă: arabii au făcut anunțul, la o lună după ultimul meci jucat de Florinel

PAOK Salonic - Panathinaikos, lecție de fotbal predată de Răzvan Lucescu lui Rafa Benitez!



„Cel mai bun fotbalist din România“, prezent la FCSB – Rapid: Gigi Becali i-a făcut o ofertă colosală
Impresionant! Mauro Icardi, scrisoare virală pentru Gheorghe Hagi: "Maestre, vei rămâne etern"
Man, martor la o decizie bizară, la PSV: antrenorul liderului a demisionat! Reacția clubului
Gâlcă acuză arbitrajul după FCSB - Rapid: "Am avut penalty! L-a împins de la spate"
FCSB visează cai verzi pe pereți: ce nu ni s-a spus după victoria campioanei în derby
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Csikszereda - Ceahlăul 3-1 | Ciucanii încep bine noul sezon din Liga 2
Cum a reușit Zeljko Kopic să schimbe soarta meciului cu Csikszereda! Ce le-a transmis jucătorilor la pauză
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
stirileprotv Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv O bandă de hoți români a dat un tun de un milion de dolari în Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

stirileprotv Vladimir Putin: ”Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia”

