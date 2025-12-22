Universitatea Craiova - Csikszereda, de la 20:00, LIVE pe Sport.ro

Craiova poate urca pe primul loc în clasamentul Superligii dacă învinge în această seară, după ce Rapid a fost învinsă duminică de FCSB, scor 1-2.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regulat curent, pe 17 august 2025, când oltenii s-au impus în deplasare cu 2-1 (marcatori: Nikola Stevanović - autogol / Steven Nsimba - dublă).

