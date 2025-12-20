LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 14:30, Metaloglobus și Unirea Slobozia se întâlnesc în primul meci al zilei din cadrul etapei cu numărul 21 din Superligă.

29 septembrie 2025, Metaloglobus - FC Botoșani 0-2: a fost singura înfrângere suferită de bucureșteni în ultimele șase meciuri jucate în campionat pe teren propriu, în rest au două victorii și trei rezultate de egalitate.

Ialomițenii nu au mai câștigat în SuperLigă din 21 septembrie 2025, Unirea - Petrolul 1-0. Au urmat o remiză și nouă partide pierdute la rând, dintre care cinci la limită.

Opt dintre cele 18 goluri marcate de gruparea din Slobozia în ediția actuală au fost înscrise din faze fixe, capitol la care Metaloglobus este cea mai slabă din campionat, 15 goluri încasate în urma unor momente statice.

Recordul UNIC în Superligă al bucureștenilor după primele 20 de etape



Echipa antrenată de Mihai Teja este singura care a făcut toate cele 100 de schimbări permise de regulament în primele 20 de runde.

Cele două formații s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regulat curent, pe 15 august 2025, când ialomițenii s-au impus pe teren propriu cu 2-1 (marcatori: Florin Purece - dublă / Adnan Aganovic - autogol). Info: LPF

Clasamentul LIVE din Superligă

